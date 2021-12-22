В нацпарке Таганай не хватает снега

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22 декабря 2021, 11:31 Анна Семенова

Высота сугробов стала почти критической для зверей. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай.

Слишком теплая погода может разбудить мишек.

Челябинцы бродят по колено в снежной каше, а на Таганае тем временем снега не хватает! И не потому, что там осадки не прошли, сугробы появились в горах давно, еще в начале декабря. Проблема в слишком теплой температуре воздуха. При норме осадков 27 миллиметров сейчас зафиксировано всего 15 миллиметров. Оттепель в декабре уменьшила высоту снежного покрова практически до критических показателей.

Как сообщили в национальном парке, сейчас средняя температура держится на шесть градусов выше нормы. И это негативно отражается на животных. Мишки, которые должны проспать до весны, могут вставать и бродить, так как для них нет условий, морозов и глубокого снега. Под угрозой и сон енотовидной собаки. Весной и летом она питается ящерками и лягушками, а зимой может просто не выдержать конкуренцию за мышей.

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