Из-за вынужденных выходных россияне стали больше интересоваться зарубежными турами

Аргументы Недели → Туризм 13+

21 октября 2021, 12:35 Источник: Коммерсантъ

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После введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, число заявок на зарубежные туры выросло почти на треть. Об этом сообщил представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов.

Несмотря на просьбу вице-премьера Голиковой воздержаться от поездок «в другие регионы», многие россияне намерены использовать нерабочие дни для путешествий за границу. Как отмечает Блинов, увеличение обращений клиентов зафиксировали, в частности, агентства Tez Tour и «Интурист». На египетском направлении уже отмечается дефицит.

Хотя нужно понимать, что не все заявки выльются в реальные бронирования, поэтому «надо дождаться конца недели», уточнил Блинов.

О требованиях, которые предъявляют к туристам во время пандемии разные страны, писали на этой неделе «Аргументы недели».

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