URA.RU: Власти России поручили возобновить авиасообщение с курортами Египта Хургадой и Шарм-эш-Шейхом до 1 июля

Авиасообщение с курортами Египта Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, возможно, откроют до 1 июля. В распоряжении Тelegram-канала НЕЗЫГАРЬ оказался документ, судя по которому, МИД, ФСБ и СВР России поручено проработать вопрос о формировании расписания рейсов между российскими аэропортами и аэропортами Хургада и Шарм-эш-Шейш.
Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым.
Решить вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и курортами Египта соответствующие ведомства должны до 1 июля 2021 года, - передаёт URA.RU.
Агентство направило запрос в кабинет министроы. На данный момент ответ на него не поступил.
В мае посол РФ в Египте Георгий Борисенко направлялся в Хургаду для обсуждения условий безопасности по возобновлению авиаперелетов.
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