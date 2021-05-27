Грузия открыла сухопутные границы для туристов, но для россиян это ничего не меняет

Выезд путешественников из нашей страны в Грузию с целью туризма закрыт российской стороной с 30 марта 2020 года. Распоряжение Правительства России 763-р продолжает действовать.
Исключения есть для дипработников, военнослужащих и других особых категорий граждан России. Пройти границу по земле также могут граждане, которым необходимо в другой стране ухаживать за больными близкими родственниками или, например, к месту проживания мужа (жены), или для лечения.
Прилететь в Грузию российские граждане могут только через третьи страны. В середине июня перелет из Москвы в Тбилиси и обратно, например, через Армению стоит в среднем 40 тысяч рублей.
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