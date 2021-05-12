Мишустин в Госдуме выступил против закрытия выезда россиян из России в связи с коронавирусом

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12 мая 2021, 13:22

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин не поддержал идею российских парламентариев закрыть выезд россиян за границу на отдых в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, Мишустин выразил мнение, "что ограничение свободы передвижения наших граждан - это, наверное, не совсем правильный путь". Он отметил, что есть разные причины, когда человек захочет "отдохнуть где-то".

Парламентарий предлагал закрыть россиянам выезд за границу на отдых в связи с пандемией, и таким образом решить вопрос их отдыха на территории РФ.

Глава кабмина заявил, что такая мера может снизить конкуренцию, а в России необходимо "делать... хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма", чтобы всем захотелось туда поехать.

По словам Мишустина, в России много прекрасных мест, где люди с удовольствием отдыхают.

Он заверил, что правительство старается сделать еще лучшие условия для отдыха людей, и предстоит огромная работа.

"Задача завоевать потребителя не ограничениями, а качеством", - подчеркнул премьер.

Посольство Великобритании в России перечислило правила, которые нужно соблюдать россиянам для посещения Англии.

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