Россиянам напомнили правила въезда в Великобританию

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12 мая 2021, 12:51

Лондон, фото: pixels.com

Посольство Великобритании в России перечислило правила, которые нужно соблюдать россиянам для посещения Англии. Соответствующая информация опубликована в официальном Телеграм-канале.

В посольстве отметили, что список стран, гражданам которых разрешен въезд в Великобританию, разделен на зеленый, янтарный и красный цвета в зависимости от эпидемиологической ситуации в государстве. Дипмиссия уточнила, что Россия находится в янтарном списке и «правила для прибывающих в Англию не изменились».

«До въезда в Англию. Обязательный отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до отправления. Заполненная не ранее, чем за 48 часов Passenger Locator Form. Забронировать тесты на COVID-19, которые необходимо сдать на 2 и 8 дни после прибытия в страну. После въезда в Англию нужно соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней», - напомнили в ведомстве.

При этом возможно сократить срок самоизоляции, сдав дополнительный тест на коронавирус на пятый день. Однако это не отменяет проведения процедуры на восьмой день после въезда в страну.

«Пожалуйста, обязательно проверьте красный список стран, если вы собираетесь совершить перелет. Если вы сделали пересадку в одной из стран красного списка, вам откажут во въезде в Англию», - уточнили в посольстве, поскольку Россия приостановила прямое авиасообщение между странами до 1 июня, и люди пользуются альтернативными маршрутами.

В ведомстве добавили, что списки постоянно обновляются.

«Правила въезда в Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс могут отличаться», - говорится в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения Республики Кипр опубликовало инструкции для вакцинированных от COVID-19 пассажиров.

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