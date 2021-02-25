Египет до сих пор не признал авиакатастрофу над Синаем терактом, однако полеты на его курорты могут скоро возобновить

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25 февраля 2021, 15:40 Источник: Коммерсантъ

Мемориал памяти погибших над Синаем. Фото: GlobalLook

Египетский апелляционный суд вернул на рассмотрение дело об авиакатастрофе над Синаем в 2015 году. Взрыв в самолете А321 «Когалымавиа», направлявшемся в Санкт-Петербург, унес жизни 224 человек. Родственники погибших считают, что власти Египта виноваты в том, что не обеспечили безопасность в аэропорту Шарм-эш-Шейха.

Террористы беспрепятственно смогли пронести на борт лайнера самодельную бомбу, которую привели в действие через 23 минуты после вылета. Однако пока в Каире это рассматривают лишь как авиапроисшествие. До сих пор никто не понес ответственности. Ответчиками по иску выступают уже бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил (в отставке с июня 2018 года), а также три министра — внутренних дел, финансов и гражданской авиации.

Родственники жертв получили в России по 2-3 млн рублей. Некоторые требовали больше, но остались ни с чем.

Напомним, авиасообщение с Египтом после трагедии было прервано. Сейчас можно улететь только в Каир, в курортные города по-прежнему полетов нет. Ходят разговоры, что с марта туда начнут летать чартерные рейсы, что еще больше возмущает близких погибших.

Ранее сообщалось, что достигнута принципиальная договорённость о возвращении чартеров, но точная дата ещё не определена.