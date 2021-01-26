Начался рост цен на летние туры в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила российских граждан о росте цен на отдых в Турецкой республике. Стоимость путевок выросла примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Рост плановый, по акциям раннего бронирования "пока еще недельный тур на двоих в турецкую "пятерку" на "все включено" в июне можно купить за 60 тыс. рублей", сообщает АТОР.
Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем цены продолжат расти.
Граждане России пока не торопятся бронировать летние туры в Турцию - по сравнению с прошлым годом их объем уменьшился примерно на 80%.
В Турции планируют начать летний сезон 2021 года в апреле. Турецкие власти надеются, что он пройдет лучше, чем год назад, отметил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
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