На курортах Кубани могут появиться

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16 ноября 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба краевого министерства туризма

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своём telegram-канале сообщил об официальном закрытии летнего курортного сезона в регионе и заявил о возможности открытия "зимних пляжей" на курортах Краснодарского края.



Глава региона отметил, что, хотя сезон и закрыт, на побережье до сих пор много туристов. Кондратьев подчеркнул, что власти Кубани стараются создать комфортные условия для круглогодичного отдыха в крае, поэтому главы некоторых курортных районов уже начали обустройство межсезонных зон отдыха. Ведётся установка лавочек, беседок и деревянных настилов — всё для того, чтобы гости курортов могли с комфортом отдохнуть на побережье. Губернатор выразил уверенность в том, что такие места будут популярны как у туристов, так и среди местных жителей.



В Анапе и Сочи уже завершена установка беседок, лавочек и настилов, - передают в краевом министерстве туризма. Зоны отдыха открыты и готовы радовать отдыхающих. Кондратьев посоветовал и другим курортным городам перенять подобный опыт и организовать у себя "зимние пляжи".



Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что с начала года Краснодарский край посетило более десяти миллионов туристов и ещё около миллиона ожидается до конца 2020. Власти региона продолжают развивать межсезонный отдых как в горах, так и на побережье. Гастрономические и винные программы, а также программы оздоровления и зимние виды отдыха пользуются большим спросом.