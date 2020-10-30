Кубань приняла свыше десяти миллионов туристов с начала года

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30 октября 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С начала 2020 года курорты Краснодарского края приняли более десяти миллионов туристов.



Как рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, подведение итогов курортного сезона в этом году происходит позже, чем обычно. Хорошие погодные условия позволили Кубани принимать отдыхающих в сентябре и октябре.



По словам губернатора, из-за коронавируса турпоток упал почти на сорок процентов по сравнению с прошлым годом, при этом до конца 2020 край ожидает ещё 1,3 миллиона туристов, — сообщили в пресс-службе краевой администрации.



Кондратьев отметил, что даже после открытия границ ожидается высокая популярность внутреннего туризма. Кроме того, регион может предложить не только летний отдых, но и знает чем развлечь отдыхающих зимой и в межсезонье.