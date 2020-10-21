Россия может остаться без круизного флота

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21 октября 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Некогда могучий речной круизный флот России усох до 115–120 судов. Хотя мы живём в стране с самой большой протяжённостью рек в мире (101,3 тыс. км), но на водные прогулки по Волге, Каме или Неве традиционно высокий спрос. Однако Морское инженерное бюро предостерегает, что к 2025 г. речных «пассажиров» может стать меньше сразу на треть, поскольку их средний возраст приближается к 50 годам, а у бизнеса нет реальной возможности строить новые суда.



Летом 2020 г. в свой первый рейс отправился «Мустай Карим» – первое крупное пассажирское круизное судно, построенное на российской верфи за последние 60 лет.

В СМИ его называли «5-звёздочным отелем на воде», или «четырёхпалубным круизным лайнером», готовым единовременно принять 329 пассажиров в 160 каютах и возить их как по рекам, так и в Чёрное море выходить. К следующему сезону на заводе «Лотос» под Астраханью для компании «Мостурфлот» должны достроить лайнер «Пётр Великий», это ближайший родственник созданного в Нижнем Новгороде «Мустая Карима». Но за ними пока пустота.



Владельцы круизёров любят повторять, что при правильных эксплуатации и модернизациях корабль может служить 100 лет. Но в России есть суда, перевалившие и этот рубеж. Ведь даже скромный современный корабль будет стоить за миллиард. Миллиард в лучшем случае получится отбить за 20 лет, учитывая, что минимум полгода корабль будет простаивать из-за холодов. По-прежнему с момента заказа корабля до его лицензирования и освидетельствования может пройти года три. Покупая новый корабль, нужно утилизировать старый. А это серьёзные расходы, которые не возместит металлолом.



При нынешних темпах выбытия старого флота нужно построить не менее 20 современных теплоходов, чтобы удержать рынок на нынешнем уровне – 400 тыс. пассажиров в год. Но где их взять? В смысле теплоходы.



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