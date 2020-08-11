Названы самые востребованные курорты Краснодарского края

Аргументы Недели → Туризм 13+

11 августа 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с начала года побывали больше пяти миллионов туристов. Большинство отдыхающих выбирали традиционные «море-солнце-пляж», потому самыми востребованными у туристов оказались черноморские курорты Анапа, Геленджик и Сочи, а также Туапсинский район края.

По информации регионального министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, в настоящее время в крае заполняемость гостиничного фонда на побережье Черного моря превышает 83 процента, на Азовском морском берегу в гостиницах и отелях заняты 82 процента номеров. Отдыхающих в степной зоне и предгорьях края меньше, но и здесь заполняемость фонда – около 46 процентов. Как на побережье, так и в предгорьях самым большим спросом пользуются отели премиум-класса категории 4-5 звезд, где на сегодняшний день свободных номеров нет вообще.

Вместе с тем в нынешнем году турпоток 5,3 миллиона человек, что почти на 40 процентов меньше, чем в летний сезон–2019. Это связано с пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений, из-за которых курортный сезон-2020 на Кубани стартовал на месяц позже. Весной из-за COVID-19 курорты Кубани приостановили прием туристов. С 1 июня начался поэтапный запуск отрасли при соблюдении требований Роспотребнадзора.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что в Сочи вручили подарки миллионному отдыхающему. Юбилейным гостем курортной столицы оказалась жительница Краснодара Анна Рыжкова, которая приехала на отдых с мужем и детьми.