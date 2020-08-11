В Сочи вручили подарки миллионному туристу

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Отдых в Сочи – это всегда масса ярких впечатлений и сюрпризов, считает краснодарка Анна Рыжкова. Анна не впервые на курорте, но в этот раз Сочи снова сумел ее удивить: Анна стала миллионным туристом. Она приехала на отдых вместе с семьей – мужем и двумя детьми. У входа в отель семье Рыжковых устроили торжественную встречу представители сочинской мэрии, руководство гостиничного комплекса «Богатырь» и анимационная команда «Сочи Парка». Анна признается, что такая встреча и подарки на память от мэрии Сочи и сотрудников отеля стали для семьи Рыжковых полной неожиданностью.

– Сначала я не поверила, что стала миллионным туристом. Потом, когда нам снова позвонили из администрации Сочи, мы с семьёй очень обрадовались, – рассказала Анна Рыжкова.

Она поблагодарила всех за настолько теплую встречу и добавила, что Сочи для нее – город, в который приятно возвращаться. В этот раз семья Рыжковых проведет на курорте неделю и за это время постарается увидеть как можно больше интересных и живописных мест. Одно из таких мест – фермы «Экзархо», сертификат на посещение которой был вручен семье Рыжковых.

Как пояснила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, курорт принял миллион гостей с 1 июня нынешнего года. Сейчас на отдыхе в Сочи одновременно находятся около 220 тысяч туристов.

– Мы можем смело сказать, что на курорте зафиксирована стабильная динамика роста туристического потока, – сказала Светлана Батяйкина.

По ее словам, администрацией курорта делается все возможное, чтобы отдых в Сочи для гостей был комфортным и безопасным. При этом строгое соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной отрасли города.