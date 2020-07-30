Спрос на путеводители по Турции вырос в три раза

30 июля 2020, 10:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
После объявления о возобновлении авиасообщения России и Турции россияне стали покупать путеводители по этой стране в три раза больше.
Отмечается, что рост был зафиксирован с 24 по 28 июля по отношению к прошлой неделе. Также сообщается, что многие покупатели заинтересовались Стамбулом – продажи путеводителей по этому городу выросли на 400% за тот же срок.
Путеводители по Танзании более популярными не стали, как и авиабилеты в эту страну. Информацию о ней «больше ищут, чем в конечном итоге покупают билеты». Таким образом, россияне не показали увеличение интереса к путеводителям по Танзании, с которой открывается авиасообщение.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.