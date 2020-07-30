Спрос на путеводители по Турции вырос в три раза

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30 июля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Стамбул. Фото: pixabay.com

После объявления о возобновлении авиасообщения России и Турции россияне стали покупать путеводители по этой стране в три раза больше.

Отмечается, что рост был зафиксирован с 24 по 28 июля по отношению к прошлой неделе. Также сообщается, что многие покупатели заинтересовались Стамбулом – продажи путеводителей по этому городу выросли на 400% за тот же срок.

Путеводители по Танзании более популярными не стали, как и авиабилеты в эту страну. Информацию о ней «больше ищут, чем в конечном итоге покупают билеты». Таким образом, россияне не показали увеличение интереса к путеводителям по Танзании, с которой открывается авиасообщение.