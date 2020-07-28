МИД: Россия в ближайшие недели расширит список стран для возобновления полетов
28 июля 2020, 17:54[ «Аргументы Недели» ]
И.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин сообщил, что РФ в ближайшие недели расширит список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение.
Микерин уточнил, что в настоящий момент на уровне соответствующих министерств ведутся переговоры с целым рядом государств. Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России полагает, что "в течение ближайших дней или недель" РФ выйдет на более широкий список стран, куда смогут отправиться россияне, передает kp.ru.
Напомним, ранее стало известно о возобновлении с 1 августа регулярных и чартерных рейсов в Турцию, Танзанию и Великобританию.
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