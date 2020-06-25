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Туризм на Мальдивах начнет восстанавливаться в два этапа. Острова откроются для всех гостей 15 июля

Сдавать тест на COVID-19 гостям не придется

, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Туризм на Мальдивах начнет восстанавливаться в два этапа. Острова откроются для всех гостей 15 июля
Мальдивы, фото: pexels.com

На Мальдивах туристам придется соблюдать социальное дистанцирование и носить маски. Мальдивы откроются для всех туристов 15 июля. Президент островного государства Ибрагим Мохамед Солих рассказал, что туризм на Мальдивах будет возвращаться в два этапа.

Отдыхающие по прилете получат бесплатную визу на 30 дней. Ибрагим Мохамед Солих рассказал, что планировалась проверять прибывающих гостей на коронавирус, но в итоге принято решение отменить проверки. При прибытии на Мальдивы туристам измеряют температуру, при появлении симптомов COVID-19 туристов направят в клинику аэропорта.

Туристам положено соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски.
Отдыхать на Мальдивах любят некоторые российские знаменитости.

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