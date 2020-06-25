Туризм на Мальдивах начнет восстанавливаться в два этапа. Острова откроются для всех гостей 15 июля
Сдавать тест на COVID-19 гостям не придется
25 июня 2020, 20:00[ «Аргументы Недели» ]
На Мальдивах туристам придется соблюдать социальное дистанцирование и носить маски. Мальдивы откроются для всех туристов 15 июля. Президент островного государства Ибрагим Мохамед Солих рассказал, что туризм на Мальдивах будет возвращаться в два этапа.
Отдыхающие по прилете получат бесплатную визу на 30 дней. Ибрагим Мохамед Солих рассказал, что планировалась проверять прибывающих гостей на коронавирус, но в итоге принято решение отменить проверки. При прибытии на Мальдивы туристам измеряют температуру, при появлении симптомов COVID-19 туристов направят в клинику аэропорта.
Туристам положено соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски. Отдыхать на Мальдивах любят некоторые российские знаменитости.
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