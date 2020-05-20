Ваучеры или деньги получат туристы за отмененные туры?

Так называемый закон «О ваучерах» перед вторым чтением в Госдуме вертится как уж на сковородке. Цена вопроса – от 45 до 90 млрд руб. за проданные, но нереализованные путевки и 1.7 млн (по оценке АТОР) туристов, застывших в ожидании. После первого чтения 12 мая стало понятно, что деньги обратно организованные туристы не получат, интрига заключалась только в одном - на какой срок перенесут отсрочку исполнения обязательств – на 3, 12, или 18 месяцев. Но к концу недели в Госдуму из правительства внезапно поступили поправки ко второму чтению с кульбитом на 180 градусов - туроператоров выездного туризма из закона убрали, как класс. В пояснительной записке к поправкам это решение аргументировано сомнением правительства в перспективах исполнения обязательств (или возврата денег с процентами) по «ваучеру» через 12 или 18 месяцев. За выходные туриндустрия собрала десять тысяч подписей, под петицией кпрезиденту России, с просьбой вернутся к первоначальному проекту закона. И вроде бы правительство прислушалось к турбизнесу и отправило в Госдуму новый - старый вариант законопроекта. «Выдавать, как в Европе, сертификаты туристам на равноценную поездку» - прокомментировал текущую ситуацию председатель профильного комитета Госдумы Михаил Дегтярёв. Второе чтение предположительно состоится в конце недели.

Но не только кульбитами с законами запомнилась прошедшая неделя. На курортах Краснодарского края (ККК) с 1 июня, возможно, откроются санатории, и, возможно, немногим россиянам, но точно не москвичам, повезёт посмотреть (за свои деньги, если добудут путевку) на Черное море через забор санатория. Глава МИДа Сергей Лавров подтвердил расчёты «АН» о том, что не вывезено ещё около 30 тысяч россиян, а ещё 30-ти тысячам даунтшифтерам отказано в оказании помощи. Но дауншифтеры не сдаются, и пока МИД продолжает денно и нощно «не бросать своих», они уже полетели по туристической визе в США. Как они посмели? А главное – как смогли? Об этом и о многом другом читайте в материале «Других туроператоров и туристов у меня для вас нет».

















