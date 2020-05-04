Названы страны, которые могут первыми открыться для туристов

Аргументы Недели → Туризм 13+

4 мая 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал «360»

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Открытия туристических городов не стоит ждать до середины лета, послабление ограничений будет происходить постепенно, в зависимости от успехов в противодействии коронавирусу, рассказал политолог Дмитрий Абзалов.

Абзалов считает, что первыми свои границы откроют Греция, Турция и Италия. Их бюджеты в большей степени, чем у остальных, формируются за счет доходов от туристической отрасли, в частности летнего пляжного туризма.

При этом помимо открытия границ нужно дождаться, чтобы потенциальным клиентам разрешили приехать на отдых. Из-за этого устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета и будет гораздо меньше обычного. Создание вакцины может ускорить процесс, добавил эксперт.

Сенатор Совфеда Валерий Рязанский посоветовал россиянам не планировать на этот год отдых за рубежом, не покупать билеты в другие страны и не бронировать гостиницы.