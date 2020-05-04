Все новости >>

Аргументы Недели Туризм 13+

Названы страны, которые могут первыми открыться для туристов

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал «360»

Названы страны, которые могут первыми открыться для туристов
pixabay.com, курорт

Открытия туристических городов не стоит ждать до середины лета, послабление ограничений будет происходить постепенно, в зависимости от успехов в противодействии коронавирусу, рассказал политолог Дмитрий Абзалов.

Абзалов считает, что первыми свои границы откроют Греция, Турция и Италия. Их бюджеты в большей степени, чем у остальных, формируются за счет доходов от туристической отрасли, в частности летнего пляжного туризма.

При этом помимо открытия границ нужно дождаться, чтобы потенциальным клиентам разрешили приехать на отдых. Из-за этого устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета и будет гораздо меньше обычного. Создание вакцины может ускорить процесс, добавил эксперт.

Сенатор Совфеда Валерий Рязанский посоветовал россиянам не планировать на этот год отдых за рубежом, не покупать билеты в другие страны и не бронировать гостиницы.

НС

В мире

Германия поддержала строительство «Северного потока-2»

Германия поддержала строительство «Северного потока-2»

Правительство ФРГ заявило, что его отношение к строительству газопровода «Северный поток-2» не изменилось – они ожидают завершения проекта и готовы оказать поддержку. Соответствующий документ опубликован на сайте Бундестага.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью