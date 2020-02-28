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Мишустина попросили о возобновлении полетов в Египет

, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустина попросили о возобновлении полетов в Египет
фото: pixabay.com

Альянс туристических агентств в связи с ситуацией вокруг коронавируса направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о содействии в возобновлении авиасообщения с курортами Египта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора организации. Как отмечается, особенно актуален этот вопрос на фоне закрытия из-за коронавируса ряда популярных туристических направлений.

Михаила Владимировича попросили поручить заинтересованным министерствам и ведомствам разработать и утвердить план мероприятий по возобновлению авиасообщения между Россией и Арабской Республикой Египет.

Напомним, как ранее отмечали АН, туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и ИранПричина - распространение нового типа коронавируса COVID-19 и рост числа заболевших. 

АС

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