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Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран
Фото: Pixabay

Ростуризм настоятельно рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран. Причина – распространение нового типа коронавируса и рост числа заболевших.

В ведомстве также заметили, что туроператорам необходимо информировать туристов, которые купили или планируют купить путевки в эти страны, об эпидемиологической обстановке.

Кроме этого, туристы из России имеют право отказываться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран и требовать от туроператоров полного возврата денег в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что туристы из России начали массово отказываться от туров в Италию.

ДВа

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