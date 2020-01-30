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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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АТОР: российских туроператоров ждут убытки из-за коронавируса

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

АТОР: российских туроператоров ждут убытки из-за коронавируса
фото: соцсети

Российские туроператоры могут потерять до 100 млн долларов из-за отсутствия турпотока из Китая. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает "Эхо Москвы".

"Общие максимальные потери турбизнеса, обслуживающего въездной поток из КНР, за первый квартал 2020 года, таким образом, могут составить до $100 млн (без учета потерь объектов, задействованных в программах "серых" китайских туроператоров)", - говорится в сообщении.

Ущерб приблизится к этой цифре, если ситуация с распространением инфекции не стабилизируется до конца марта текущего года, уточнила Ломидзе и напомнила, что основной блок бронирования туров из Китая на лето, как правило, приходится именно на март.

Напомним, большинство российских туристов после недавних рекомендаций Ростуризма приостановить продажи туров в Китай решили перебронировать свои поездки. Среди альтернативных направлений граждане России выбирают ОАЭ, Кубу, Таиланд, Мексику , а также Мальдивы.

Ранее АН также сообщали, что с 27 января текущего года в Китае были приостановлены вылеты туристических групп за рубеж. Соответствующее решение решение приняли власти Поднебесной. Это было сделано в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

АС

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