Ростуризм: все россияне вернутся из Китая до 4 февраля

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28 января 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Все организованные российские туристы, которые еще продолжают свой отдых на территории Китая, вернутся на родину до 4 февраля. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Продажи туров в Китай были остановлены сразу после получения рекомендации Ростуризма приостановить реализацию туров. У всех компаний разные полетные программы. Но к 4-му числу все организованные туристы вернутся в РФ.

Такое решение ведомство приняло вместе с крупнейшими туроператорами. Для этой цели у ряда туроператоров предусмотрены дополнительные чартерные рейсы. Российские туристы в основном отдыхают на острове Хайнань.

Ранее АН сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин 28 января в Доме народных собраний в Пекине пообещал гендиректороу Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебреисусу победить коронавирус.