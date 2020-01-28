Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Туризм 13+

Ростуризм: все россияне вернутся из Китая до 4 февраля

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]

Ростуризм: все россияне вернутся из Китая до 4 февраля
фото: pixabay.com

Все организованные российские туристы, которые еще продолжают свой отдых на территории Китая, вернутся на родину до 4 февраля. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Продажи туров в Китай были остановлены сразу после получения рекомендации Ростуризма приостановить реализацию туров. У всех компаний разные полетные программы. Но к 4-му числу все организованные туристы вернутся в РФ.

Такое решение ведомство приняло вместе с крупнейшими туроператорами. Для этой цели у ряда туроператоров предусмотрены дополнительные чартерные рейсы. Российские туристы в основном отдыхают на острове Хайнань.

Ранее АН сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин 28 января в Доме народных собраний в Пекине пообещал гендиректороу Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебреисусу победить коронавирус.

АС

//картина дня

Мечты властей Украины об усилении флота бывшей советской республики новым торпедным вооружением разобьются о «чудо-оружие», которое есть у России. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах СМИ.

Мечты властей Украины об усилении флота бывшей советской республики новым торпедным вооружением разобьются…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан