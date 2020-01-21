Курорты Египта могут стать доступными уже весной

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21 января 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России сообщили, когда авиасообщение с Египтом может быть восстановлено. Если очередная проверка пройдет успешно, первыми на египетские курорты полетят регулярные перевозчики.

"По данным СМИ, делегация из РФ пробудет в Египте до 24 января: кроме инспекций, запланированы также переговоры с авиавластями Египта. Январский визит подпадает под планы российских властей по возобновлению российских полетов в Египет", - говорится в сообщении АТОР.

Как рассказал АТОР один из экспертов, с учетом всех необходимых процедур при оптимальном сценарии на возобновление авиасообщения с Египтом уйдет от двух с половиной до трех месяцев. Иными словам, если все пройдет удачно, авиасообщение будет восстановлено к началу мая.

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