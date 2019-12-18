В Египте грузовик столкнулся с автомобилем, 12 человек погибли

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18 декабря 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

дорога в Египте, pixabay.com

В среду днем, 18 декабря, в СМИ появилась информация о дорожно-транспортном происшествии в Египте. В результате столкновения грузовика с машиной, которая перевозила рабочих, погибли 12 человек.

Согласно последним данным, авария случилась в провинции Эль-Минувия, расположенной на севере Египта. Подчеркивается, что в результате происшествия пострадали три человека. Информации об их состоянии к настоящему моменту в СМИ не поступало.

Сейчас полиция Египта проводит расследование по факту ДТП. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.