На Кубани набирает обороты аграрный туризм

//Туризм 13+

27 декабря 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Среди туристов, посещающих Краснодарский край, вырос интерес к аграрному туризму. В краевом министерстве курортов говорят о росте популярности этого вида отдыха примерно на 10 процентов. Такой досуг для себя выбрали, по данным за неполный год, около 600 тысяч человек. Это примерно на 50 тысяч больше, чем годом ранее.

Что же данная сфера может предложить гостям региона? Согласно «законам жанра», это тихий отдых в сельской местности, который дает, ко всему прочему, возможность погрузиться в деревенский образ жизни: попробовать себя в роли животновода, сыровара или просто сельского жителя, топящего дом и баню дровами, доящего корову. Это позволяет отдохнуть от городской суеты, узнать нечто новое о жизни на селе, быте предков, которые были приближены к земле значительно больше нынешних поколений, и освоить, можно даже сказать, «попробовать руками» сельскую жизнь, приобрести ныне не так широко или не везде уже применяемые навыки.

К аграрному туризму меж тем относится и приятный, более похожий на отдых, винный туризм. Его популярность в регионе особенно сильно возрастает в последние годы. Появляются новые объекты и маршруты. Так, запускается маршрут по винодельням Темрюкского района и Новороссийска — «Хвала вину». Недавно был запущен проект «Винные дороги Боспорского царства», в который вошли семь виноделен Кубани. Такой отдых подразумевает познавательные экскурсии по винодельням и виноградникам, а также дегустацию готовой продукции. Имеются, конечно, и варианты размещения гостей в отели и домики, где наслаждаться кубанскими винами можно уже, например, у камина, или любуясь горными пейзажами.

По себе отдых найдут любители рыбной ловли, контактов с животными и всего, что связано и ассоциируется с жизнью в сельской местности. Краснодарский край в этом отношении закономерно становится Меккой сельского туризма, уже множество поколений сохраняя и сочетая статусы региона как аграрного, так и туристического. Потому местная инфраструктура позволит предоставить аграрному туристу все степени погружения в такой досуг.

Более подробно узнать о предложениях в данной сфере можно на сайте краевого министерства курортов туризма и олимпийского наследия. Горячая линия ведомства: +7 (800) 200-60-90.