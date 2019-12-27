Курорты Краснодарского края в пятерке самых привлекательных в России

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27 декабря 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По результатам анализа туристического рынка России, который провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», курорты Краснодарского края оказались в лидерах Национального туристического рейтинга. Кубань заняла 4-е место. Ее опередили только Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Последней южный регион уступил только один балл из 110,2 набранных.

Авторы рейтинга оценивали, насколько регион привлекателен для туристов и насколько готов их принять. Так, среди критериев оценки были количество гостиниц, турфирм, доходность отрасли, процент населения, занятого в турсфере, и многие другие параметры.

Для сравнения отметим, что Москва, ожидаемо занявшая в рейтинге 3-е место, ненамного обогнала Кубань. Ей достались 114,7 балла. Замыкает же ТОП-5 Республика Крым, которая уступила Краснодарскому краю шесть с половиной баллов.

Авторы рейтинга отмечают, что Кубань привлекательна для туристов как своими природными богатствами, сочетая в себе леса, горы и море, так и лидерством во многом в инфраструктурном аспекте. Особенно составители выделили черноморский и горный кластеры, которые круглый год привлекают в Краснодарский край туристов.

И местный сервис уже давно готов принимать весь туристический поток. Так, соответствующие услуги в регионе оказывают более 2 тысяч организаций. А разместившись в них, туристы получают доступ к 504 туристическим объектам: памятникам природы, искусства и истории. Тут же для гостей готовы 280 маршрутов, среди которых найдутся на любой уровень подготовки, вкус и кошелек.

Со всеми возможностями туристической сферы Краснодарского края можно ознакомиться на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия (https://min.kurortkuban.ru/). Горячая линия ведомства: +7 (800) 200-60-90.