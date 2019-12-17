Актуальные проблемы туризма обсудили на Международном Форуме в Карелии

//Туризм 13+

17 декабря 2019, 13:06 [ «Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

Туризм в Карелии, фото соцсети

Сферу туризма, несомненно, можно назвать одной из самых прибыльных. Всегда найдутся те, кто жаждет не только прикоснуться к чужой культуре, посетив достопримечательности, но и оставить свои кровно заработанные в отелях и сувенирных лавках. Так уж повелось, что изнанка данного направления оценивается в основном глазами отдыхающих. О туроператорах, представителях органов государственной власти и гостиничного хозяйства, находящихся «на передовой», мало кто вспоминает. А тем временем после очередного горячего сезона номера гостиниц, пляжи, вагоны поездов и даже улочки выглядят, словно по ним Мамай прошел. 11-14 декабря в Петрозаводске состоялся Первый Международный Рождественский Форум зимних видов туризма. В ходе активной дискуссии ведущие эксперты предметно рассказали гостям о подводных камнях индустрии, а также методах их решения.

Пленарное заседание открыл заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов: «Большое количество участников еще раз подтверждает факт острой необходимости подобной сессии сегодня, ведь развитие зимних видов туризма является одним из важнейших направлений в обозначенной области. Карелия же ежегодно предоставляет приезжим все новые возможности для проведения своего досуга. В их числе и катание на оленьих/собачьих упряжках, и на снегоходах, и рыбалка, и охота. А зимнее купание в гидрокостюмах, придуманное нашими предпринимателями, уже успело стать новым трендом, за которым к нам едут со всех уголков мира. Мы собрались сегодня здесь, чтобы, используя богатый опыт коллег, понять, как нам увеличить число туристов, применяя передовые решения на практике».

Фото соцсети

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Наталья Беленко: «Республика является одним из лидеров среди субъектов нашей страны в сфере туризма, обладая колоссальными перспективами для дальнейшего совершенствования. В том числе с учетом имеющихся уникальных природных особенностей. ООПТ (Особо охраняемые природные территории – Прим. ред.) Карелии без сомненья призваны стать дополнительными точками притяжения туристского потока, базой для развития экологического туризма. Поэтому столь важно двустороннее плодотворное сотрудничество».

Очевидно, прогресс в отрасли невозможен без должного финансирования. Передача же Ростуризма в ведение Минэкономразвития дает надежду на превращение ситуации «денег нет, но вы держитесь» в реальную господдержку. Начальник Управления по туризму Республики Карелия Екатерина Биктимирова отметила, что последние 2-3 года количество путешественников неуклонно растет. А главной задачей, в преддверии январских праздников, станет равномерное распределение турпотока. «Сегодняшнее мероприятие поможет определить, как сделать так, чтобы в условиях нашей непрекращающейся работы каждый отдыхающий остался доволен. Добавлю: в 2018-ом году регион получил беспрецедентный уровень помощи. Раньше мы не могли о таком даже мечтать. Это и приобретение специализированной техники в целях осуществления активных видов туризма, и компенсация расходов на реконструкцию объектов дорожного сервиса. Кроме того, предприниматели могут заявляться к нам за возмещением затрат на строительство домиков для рыбаков. Таким образом, мы свидетельствуем, что диалог между бизнесом и органами власти постепенно налаживается».

В народе говорят: холод учит ценить тепло. И все-таки подавляющее большинство с трепетом ожидает прихода зимы. Карелия же давно слывет своеобразной «новогодней отдушиной». К примеру, в Петрозаводске на протяжении не одного десятка лет действует Северная фабрика мороженого. Практика показывает, что даже лютая стужа не способна отпугнуть гостей от этого натурального и праздничного лакомства.

Фото twitter.com

Помощник руководителя Федерального агентства по туризму Ирина Ковалева, подметив отсутствие снега в Москве, добавила, что гостеприимная земля Республики стала площадкой для Рождественского Форума неслучайно. Ведь именно здесь активно продвигаются разнообразные виды зимнего отдыха: горнолыжные курорты (катание на ватрушках, лыжах, сноуборде), СПА-процедуры, пешие походы и многое другое.

Руководитель проекта РЭЦ (Российский экспортный центр – Прим ред.) по поддержке экспорта туристических услуг Дарья Шамрай с магической силой снега не согласилась, заверив присутствующих, что все дело в самих людях. «Порой соседствующие территории формируют у визитера совершенно разное видение. Для любого региона важно создавать именно экспортно ориентированные товары. А то придумали, осуществили какую-то идею, но не знают, кому предложить полученные изделия/услуги».

Действительно, глобальной проблемой для всей сферы справедливо назвать обстоятельство, при котором турист уезжает домой с деньгами. С достопримечательностями вроде бы все ясно, а как быть с ООПТ, разве с их помощью можно заработать, не уничтожив при этом?

Президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров: «Могу с сожалением констатировать, что надежда увидеть в ближайшее время со стороны государства системные шаги в развитии внутреннего и въездного туризма невелика. Причина в самой структуре этой систематизации. По моему мнению, на настоящий момент она не находится на должном уровне. С позиции туроперейтинга на сегодняшний день воспринимать ООПТ в качестве готового продукта с точки зрения и действующего законодательства, и отраслевых показателей – сложная задача. Непонятно, каким собственно образом надлежит формировать данный инструмент, чтобы он оказался эффективным и прибыльным. Мало того, что для этих территорий установлен режим особой охраны, так они еще и ограничены нормативами допустимой антропогенной нагрузки. Поэтому сейчас мы занимаемся созданием компетентной комиссии по совершенствованию экологического туризма в стране. Ростуризм же в большей степени должен быть сосредоточен на выполнении координирующей функции».

Фото соцсети

Вместе с тем он подчеркнул, что ни у Федерального агентства по туризму, ни у Минэкономразвития, ни у экспертного сообщества нет никаких клинических амбиций, связанных с бесконтрольным заполнением объектов природного наследия посетителями – все должно происходить разумно, с учетом мнения специалистов.

В рамках круглого стола, посвященного развитию экотуризма, выступила генеральный директор одного из российских туроператоров Ольга Кожухова. «Путешествия в особо охраняемую зону связаны преимущественно с умелым выстраиванием отношений человека и природы, чтобы ни одна из сторон не пострадала. Индустрия отдыха не может быть однобокой, следовательно, ее стоит рассматривать исключительно в условиях взаимодействия федеральной и региональной власти. Зачатки экотуризма как такового появились еще во времена Советского Союза, когда люди выходили в поле и собирали все, что только возможно. Правда вряд ли тогда кто-либо задумывался о самой сфере, это был скорее стихийный аспект».

«В современном мире наши представления о том или ином виде туризма в основном формирует иностранное сообщество. Так называемый «вау-фактор» для гостей сейчас становится определяющим в выборе потенциального места посещения. Не следует забывать и о побочном эффекте технического прогресса: интернет-пользователи невольно популяризируют отрасль, публикуя в социальных сетях многочисленные фотографии из своих поездок. Это работает фактически как бесплатный маркетинг. То же самое касается и заповедников, если, разумеется, там грамотно созданы условия для пребывания отдыхающих. Опыт иностранных коллег показывает: создавая историю, мы продаем свой продукт. Я не хочу, допустим, приехать в Карелию, чтобы просто порыбачить, я предпочту услышать рассказ о том, как здесь можно выловить золотую рыбку, которая славится исполнением желаний».

Нельзя обойти вниманием и релиз города или государства, как правило, презентованный логотипом. Недавно по Сети прокатилась волна едких комментариев относительно нового лого Санкт-Петербурга, состоящего из обычных черных букв на голубом фоне.

Новое лого Санкт-Петербурга, фото соцсети

На осуществление чудно̀го проекта потратили порядка 7-ми миллионов рублей. Так почему бы не использовать колорит местных пейзажей? «Брендинг территории – это все, что у вас есть. И не нужно придумывать ничего сверхъестественного» – уверяет Кожухова. В качестве примера подобающего отношения к ООПТ эксперт назвала французский Национальный парк Севенны, с 1985-го года признанный биосферным заповедником ЮНЕСКО. Где даже небо над головой не так давно провозгласили особой территорией. Звездный небосвод, открывающийся визитерам в ночное время суток, высоко оценила Международная «Dark-Sky Association» (21 балл из 23-х – уровень «великолепно»).

Нестандартное видение становления экотуризма представила руководитель проекта «Узоры городов России» Елена Сургуладзе, рассказав участникам об этническом туризме. «Долгое время русские народные промыслы находились на грани вымирания. Однако после неоднократных обращений к Президенту было принято решение о создании дорожной карты по улучшению данного старинного искусства. Таким образом, оно получило новый виток развития, оказывая существенное влияние на экономику региона – «родителя» того или иного ремесла (Вологодское кружево, Хохлома, Городецкая игрушка, Шемогодская прорезная береста и т.д.)».

Вологодское кружево, фото соцсети

То есть создание своего рода «буферов» с ремесленными лотками/экскурсиями/мастер-классами на местности, сопряженной с заповедными зонами, позволит резерватам и иным природным объектам, наконец, вздохнуть свободно. При этом еще и увеличив свою рентабельность.

В довершении всего директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова и генеральный директор Горного парка «Рускеала» Александр Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве.

Алена Ярошевич