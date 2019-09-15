Туристы рассказали, как адаптироваться к смене часовых поясов

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15 сентября 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Более 60 процентов российских туристов признались, что предпочитают адаптироваться к смене часовых поясов при помощи сна. При этом одни из них ложатся и встают по местному времени после перелёта, а другие меняют режим ещё дома.

16 процентов признались, что перейти на новый режим им помогают прогулки и спорт. 15 процентов рассказали, что расслабиться и перестроиться под новое время им помогает алкоголь. Ещё 6 процентов сказали, что меняют режим при помощи лекарств. Также опытные путешественники советуют летать с длительными пересадками, чтобы организму было легче адаптироваться к новым часовым поясам, передаёт РИА Новости.