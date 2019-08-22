Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский возмущен несчастным случаем, произошедшим с юной россиянкой в турецком отеле. Об этом политик написал в Telegram-канале. Мать пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки рассказала о ее состоянии

"Вот такое отношение: русские купаются, чего их беречь, включай насос… И в отеле даже извинения не принесли! После этого нужно всерьез задуматься, а оправдано ли то, что столько наших граждан едут на отдых в Турцию?", - написал он, передает "Свободная пресса".

Напомним, как ранее сообщали АН, 12-летнюю туристку из Санкт-Петербурга засосало в трубу во время купания в бассейне одного из турецких отелей. Инцидент произошел в Бодруме. Ребенка спасал отец. Девочка наглоталась воды, получила повреждения и впала в кому.