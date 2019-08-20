Девочку из России засосало в трубу во время купания в бассейне турецкого отеля

12-летнюю туристку из Санкт-Петербурга засосало в трубу во время купания в бассейне одного из турецких отелей. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в Бодруме.

Мать пострадавшей сообщила, что сразу вытащить ребенка из трубы не удалось – потребовалась помощь других туристов, передает "Фонтанка".

В настоящий момент девочка пребывает в состоянии комы и в себя не приходит. Врачи запускали сердце юной пациентки пять раз. В российском консульстве в Анталье уточнили, что по факту случившегося ведется следствие, также отправлен запрос в прокуратуру.