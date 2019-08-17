Эксперты объяснили, почему кризис не повлиял на желание россиян отдыхать на Мальдивах
17 августа 2019, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
Несмотря на сложную экономическую обстановку, эксперты в области туристической сферы отмечают повышение спроса на отдых в люксовом сегменте. Россияне, у которых есть средства, готовы прилично потратить на отдых.
Специалисты рассказали, что две разные тенденции наблюдаем в этом сезоне, пишет НСН. Люди ищут более низкого по цене отдыха. Отмечается, что Болгария в этом году существенно снизила цены. Однако россияне интересуются не только массовыми курортами, но и такие направлениями, как Мальдивы, Индонезия, Куба и Доминикана.