Эксперты объяснили, почему кризис не повлиял на желание россиян отдыхать на Мальдивах

Несмотря на сложную экономическую обстановку, эксперты в области туристической сферы отмечают повышение спроса на отдых в люксовом сегменте. Россияне, у которых есть средства, готовы прилично потратить на отдых.

Специалисты рассказали, что две разные тенденции наблюдаем в этом сезоне, пишет НСН. Люди ищут более низкого по цене отдыха. Отмечается, что Болгария в этом году существенно снизила цены. Однако россияне интересуются не только массовыми курортами, но и такие направлениями, как Мальдивы, Индонезия, Куба и Доминикана.