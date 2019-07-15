В Южной Корее группу российских туристов не пустили в страну на погранконтроле

В Южной Корее группу российских туристов не пустили в страну на пограничном контроле. 16 граждан РФ, которых не пропустили в Республику Корею, прибыли в страну 13 июля рейсом авиакомпании S7, - сообщает kp.ru.

Отметим, с 2019 года визы для россиян для поездок в Корею не нужны, если находиться в стране не более 60 дней. Цель поездки может быть любой.

Но власти республики закрыли им въезд сразу в аэропорту на погранконтроле. Посольство РФ в Республике Корея рассказывает, что туристы из России при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях, поэтому сотрудники Иммиграционной службы Республики Корея отказали им во въезде в страну в соответствии со статьей 8 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований. По данным дипломатов, 16 россиян, застрявших в аэропорту, вернутся на родину не позднее 16 июля.