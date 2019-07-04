Из-за стоящей жары в Европе в Афинах туристов перестали пускать в Акрополь

Как минимум на два дня в Греции из-за стоящей жары закрыт самый посещаемый археологический памятник страны Афинский Акрополь. В четверг и пятницу, 4 и 5 июня Акрополь в Афинах будет закрыт для посетителей, - сообщает kp.ru. Запрет будет действовать с 13:00 до 17:00.

Решение о закрытии легендарной греческой достопримечательности принято сотрудниками управлений древностей Афин. По прогнозу Национальной метеорологической службы, температуры воздуха в столице Греции поднимется сегодня и завтра до плюс 40 градусов.

Министерство культуры и спорта Греции призывает туристов, которые приобрели билеты на эти дни и часы, просят связаться со службой продаж.

Акрополь - самый посещаемый археологический памятник Греции. В 2018 году в его стенах побывали больше трех миллионов туристов из разных стран мира.