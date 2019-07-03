Каждый второй путешественник едет в отпуск без фотоаппарата

Может ли мобильный телефон в отпуске соперничать с профессиональным фотоаппаратом? Или на камеру телефона можно сделать прекрасное фото, например, заката на морском берегу? Сервис путешествий Туту.ру провёл опрос и узнал у путешественников, с какой фототехникой они отправляются в отпуск. Оказалось, что большинство предпочитают летать «налегке». В опросе приняло участие около 3 400 путешественников.



Большинство (55%) ответили, что им хватает камеры телефона. Максимум берут ещё селфи-палку. 22% опрошенных едут в отпуск с телефоном и фотоаппаратом - «мыльницей». Только 17% настоящие фотографы, они берут с собой профессиональную фототехнику с разными объективами. Таких, кто снимает свои приятные отпускные моменты на квадрокоптер, -2%. А 4% ответили, что везут в отпуск всё вышеперечисленное.



Кстати, в марте сервис Туту.ру выяснял, как туристы относятся к селфи в путешествиях. Тогда 11% признались, что сами всегда и везде делают селфи. 19% раздражает эта привычка. Остальные относятся терпимо, если это не носит массовый характер или если те, кто делают селфи, никого не задевают селфи-палкой.



