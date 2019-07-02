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Минтранс пообещал разобраться с запретами на полёты в Чехию

2 июля 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Минтранс пообещал разобраться с запретами на полёты в Чехию
Фото: pixabay.com

В российском Министерстве транспорте прокомментировали ситуацию с запретом на полёты отечественных авиакомпаний в Чехию. В ведомстве заверили, что ситуация будет решена «в самые сжатые сроки».

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Российским авиакомпаниям запретили летать в Чехию

Власти Чехии запретили российским авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» полёты в Чехию. Авиаперевозчикам пришлось отменить часть рейсов, передаёт RT.

«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями», - заявили в Минтрансе.

В авиакомпании сообщили, что в Чехии «оказались недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. В частности, их не устроила сумма, которую собирают с иностранных авиакомпаний за использование российского воздушного пространства.

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