Минтранс пообещал разобраться с запретами на полёты в Чехию

В российском Министерстве транспорте прокомментировали ситуацию с запретом на полёты отечественных авиакомпаний в Чехию. В ведомстве заверили, что ситуация будет решена «в самые сжатые сроки».

Российским авиакомпаниям запретили летать в Чехию

Власти Чехии запретили российским авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» полёты в Чехию. Авиаперевозчикам пришлось отменить часть рейсов, передаёт RT.

«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями», - заявили в Минтрансе.

В авиакомпании сообщили, что в Чехии «оказались недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. В частности, их не устроила сумма, которую собирают с иностранных авиакомпаний за использование российского воздушного пространства.