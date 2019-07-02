Эксперты выяснили, какие вещи не пригодятся в отпуске

Эксперты решили выяснить, какие ненужные вещи люди чаще всего берут с собой на отдых. Оказывается, чемодан мог бы оказаться гораздо легче, не будь там столько лишнего!

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Самым популярным вариантом оказалась лишняя одежда, передаёт КП. Более 20% респондентов признались, что берут на отдых много вещей, которые в итоге так и остаются в чемодане. За одеждой следует обувь. Она занимает много места, но при этом во время отпуска используется в среднем две пары.

9% опрошенных заметили, что абсолютно бесполезным грузом становятся фены, плойки, выпрямители для волос, книги, зонтики и полотенца. Столько же респондентов заявили, что абсолютно напрасно возили собой аптечку, забитую лекарствами на все случаи жизни.