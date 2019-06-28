В Грузии не стали давать российским туристам юридические гарантии безопасности

Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что не станет давать никаких юридических гарантий безопасности российских граждан в Грузии.

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По словам Хвтисиашвили, гарантии и без того уже есть. Замминистра уверен, что в юридических гарантиях нет надобности. По его словам, за последние несколько лет с россиянами в Грузии не случалось происшествий, передаёт РИА Новости.

«Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику - там ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите», - считает он.