Визовый центр Германии осложнил работу российских туроператоров
5 февраля 2013, 21:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Туроператоры жалуются на проблемы при оформлении выездных документов, возникшие после открытия визового центра Германии в Москве. Уже есть случаи срыва оплаченных туров в эту страну, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Теперь в общей очереди оказались и туроператоры, и отдельные туристы. До сих пор не работает заявленная система подачи документов без предварительной записи.
Между тем, ранее в консульстве существовала система подачи заявлений аккредитованными операторами - в отдельные окна, без записи, но в определенные часы, пояснили в РСТ.
Еще одна проблема - большие очереди: так, 4 февраля в визовом центре на подачу запросов запись шла только на 28 февраля.
РСТ направил письмо в посольство Германии с просьбой содействовать скорейшему решению проблемы.
"АН" писали, что визовый центр Германии открылся в Москве в середине января. Ранее выездные документы оформлялись в консульстве ФРГ.