Крымские города вошли во всемирный путеводитель Wikivoyage
23 января 2013, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
Wikimedia Foundation официально запустила ресурс, посвященный контенту о путешествиях Wikivoyage, в который уже вошла информация о городах Крыма.
Об этом сообщает Курортно-информационный центр.
Wikivoyage – это свободный всемирный путеводитель, который может редактировать каждый. При этом новый ресурс уже располагает информацией о туристическом потенциале крымского полуострова. Здесь можно найти сведения о Симферополе, Севастополе, Керчи, Судаке, Ялте, Алуште, Феодосии и Белогорске. Есть статьи про Арабатскую стрелку и Казантипский заповедник.