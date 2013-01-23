Крымские города вошли во всемирный путеводитель Wikivoyage

Wikimedia Foundation официально запустила ресурс, посвященный контенту о путешествиях Wikivoyage, в который уже вошла информация о городах Крыма.

Об этом сообщает Курортно-информационный центр.

Wikivoyage – это свободный всемирный путеводитель, который может редактировать каждый. При этом новый ресурс уже располагает информацией о туристическом потенциале крымского полуострова. Здесь можно найти сведения о Симферополе, Севастополе, Керчи, Судаке, Ялте, Алуште, Феодосии и Белогорске. Есть статьи про Арабатскую стрелку и Казантипский заповедник.

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