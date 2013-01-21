В России федеральный закон о туризме ждут новые изменения

Из-за довольно высоких рисков зарубежных вояжей россиян, в закон о туризме предлагается внести изменения. Согласно новому законопроекту, будет создан перестраховочный пул страховщиков и ужесточится административная и уголовная ответственность туроператоров.

На сайте Министерства культуры РФ опубликован проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования туристской деятельности», а также пояснительная записка к нему.

По мнению авторов проекта, страховой рынок не всегда готов брать на себя большие туроператорские риски, поэтому необходимо внести в действующее законодательство ряд поправок.

Одним из главных изменений можно считать создание перестраховочного пула для страховых компаний, передает РБК. Туроператоры, занимающиеся выездным туризмом, теперь обязаны представлять в Ростуризм документ, подтверждающий участие страховщика (у которого он оформил фингарантии) в перестраховочном пуле.



Согласно другим поправкам, ужесточается административная и уголовная ответственность туроператоров. В Кодекс РФ об административных правонарушениях вносятся дополнения: штрафы туроператоры могут получить за осуществление туроператорской деятельности без внесения в реестр, за нарушение требований к размеру фингарантии, за оказание услуг экскурсоводами, не прошедшими аттестацию.

Кроме того, обязательным становится членство в объединении туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь".



В Уголовном кодексе может появиться новая статья "Осуществление незаконной туристской деятельности", по которой юрлицо могут наказать штрафом в размере до трехсот тысяч рублейа его руководителя посадить на срок до трех лет.

В опубликованном Минкультуры законопроекте также говорится о "грубых нарушениях" отраслевого закона, из-за которых туроператор будет исключен из федерального реестра.

К таким нарушениям относятся: причинение вреда жизни и здоровью туристов в результате недостатков сформированного туроператором турпродукта или в результате организации путешествий туристов в страну, где существует угроза безопасности туристов, предоставление ложных сведений туроператором при внесении его в федеральный реестр, нарушения, касающиеся правил въезда и пребывания иностранных туристов, прибывших в Россию по линии оператора.



Наконец, новые поправки коснулись и обязательной классификации гостиниц, а также пляжей и горнолыжных трасс. В ряде субъектов классификация должна быть проведена в течение 2014-2015 гг.

А повсеместную обязательную классификацию объектов туриндустрии планируется ввести 1 января 2016 года.