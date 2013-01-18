Туриндустрия отмечает слабый въезд

Петербургская туриндустрия сообщает о снижении потока туристов на новогодних каникулах. По сравнению с 2011-м годом в Северную столицу приехало на 15% меньше туристов.

Такие данные приводит Северо-Западное региональное отделение Российского союза туристической индустрии. Петербургские туроператоры, работающие на прием, отмечают, что новогодний и рождественский поток снизился, прежде всего, в сегменте школьных экскурсий, сообщают "Новости Петербурга". Дороговизна услуг сказывается, поэтому количество групп из регионов России упало практически на 20%. Загрузка петербургских гостиниц в праздничные дни составляла от 47% и 73% (максимальный и минимальный показатели, о которых сообщили опрошенные управляющие отелей), отмечают в Российском союзе туриндустрии.

Особенно сильно «просел» организованный въездной туризм. Тенденция настораживает, признается директор Северо-Западного регионального отделения СЗРО РСТ Татьяна Гаврилова. Она уверена, что усилиями отдельных предприятий вернуть хотя бы прошлые показатели не получится. Санкт-Петербург становится все менее популярным. Причем как у иностранных туристов, особенно европейцев, так и у россиян. Одновременно с негативными тенденциями на въезд представители туроператоров отмечают прогресс на выезд. Так, с 29 декабря по 8 января из терминалов аэропорта «Пулково» было выполнено более 150 дополнительных и чартерных рейсов. Пассажиропоток через эстонскую границу возрос на 7% по сравнению с прошлым годом и составил более 145 тыс. человек. При этом в Россию через Ивангород в эти даты въехало лишь 20 тыс. иностранцев. Границу с Финляндией в новогодние каникулы пересекли на 10% больше, чем за аналогичный период 2012 г., — всего около 460 тыс. человек.

Еще больший прирост продемонстрировали паромы: около 10 тыс. человек путешествовали по морю, по сравнению с прошлогодними показателями, за аналогичный период турпоток возрос на 25%. Железнодорожным сообщением между Россией и Финляндией воспользовались около 32 тыс. человек. Среди отрицательных факторов, сокращающих турпоток в Петербург, по мнению представителей Российского союза туриндустрии, первое место занимает высокая цена традиционных туристичеческих услуг. К минусам относятся также низкий уровень туристической инфраструктуры, нескончаемые коммунальные проблемы и так называемый информационный фон.