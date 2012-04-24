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//Туризм

Возбуждено уголовное дело в отношении турфирмы "Идеальный мир"

24 апреля 2012, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовное дело по обвинению в мошенничестве возбуждено по заявлениям пострадавших клиентов турфирмы "Идеальный мир", проводятся необходимые проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, ранее,  ночь на понедельник в офисе турфирмы были изъяты финансовые документы.
Днем ранее, в воскресенье, около 100 туристов компании "Идеальный мир" не смогли вылететь из Москвы в Тель-Авив, авиабилеты клиентов фирмы оказались фальшивыми. 
ЕП

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