//Туризм

24 апреля 2012, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовное дело по обвинению в мошенничестве возбуждено по заявлениям пострадавших клиентов турфирмы "Идеальный мир", проводятся необходимые проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.





Напомним, ранее, ночь на понедельник в офисе турфирмы были изъяты финансовые документы.

Днем ранее, в воскресенье, около 100 туристов компании "Идеальный мир" не смогли вылететь из Москвы в Тель-Авив, авиабилеты клиентов фирмы оказались фальшивыми.