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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Туризм

У МИДа РФ нет противопоказаний для поездок россиян в Японию

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

На территории Японии, за исключением зоны, прилегающей к аварийной АЭС, радиационная обстановка остается в целом нормальной, сообщает сайт МИДА России, основываясь на постоянном мониторинге, проводимом властями Японии.

«В частности, в Токио и его окрестностях уровень радиации не превышает фоновых значений. Это подтверждается и результатами обследований, проведенных находящимися в Японии специалистами российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)», - утверждают в дипломатическом ведомстве.

«С учетом мнения экспертной группы ФМБА исходим из того, что противопоказаний в отношении поездок российских граждан в Японию с туристическими и иными личными целями не имеется за исключением посещения пострадавших от стихии и техногенной аварии районов», говорится в пресс-релизе.

ЕГ

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