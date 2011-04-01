Цены на путевки в Египет снижаться не будут - Ломидзе

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявила сегодня, что цены на путевки в Египет снижаться не будут, на это рассчитывать не надо.



На пресс-конференции Майя Ломидзе сказала, что "цены не изменились по отношению к тому же периоду прошлого года. На сильно низкие цены рассчитывать не стоит, так как ожидается восстановление спроса на египетском направлении. Средняя стоимость отдыха в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе составит $500-700 в отелях с 4 звездами".



По словам Майи Ломидзе, пока неизвестно, подорожают ли туры на майские праздники. Все будет зависеть от того, как восстановится турпоток, а вот "спецпредложений ждать не стоит, а потом, после майских праздников, после восстановления спроса, будут и спецпредложения". При этом, она подчеркнула, что на сегодняшний день российский туристический рынок потерял более $150 миллионов из-за запрета на отдых в Египте.



