Туристы массово отказываются от поездок в Египет

В турфирмах отмечают падение спроса россиян на отдых в Египте и возросшее число аннуляций от уже купленных туров в эту страну, после нападения акул на людей на одном из пляжей.

"Аргументы.ру" сообщали, что в результате нападения акулы тяжело пострадали трое россиян и один украинец. Нападения акул произошли в районе от мыса Насрани до залива Наама. Пострадавшие получили тяжелые травмы.

В настоящее время угроза нападения акул на купающихся в Красном море туристов по-прежнему высока в Египте, так как в Шарм-эш-Шейхе были убиты не те хищники, которые напали на россиян.

4 декабря произошло еще одно нападение – на туристку из Германии, причем, пострадавшая пожилая женщина скончалась от нанесенных ран.Подробнее: http://news.mail.ru/economics/4913466/?frommail=1