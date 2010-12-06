Туристы массово отказываются от поездок в Египет
6 декабря 2010, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]
В турфирмах отмечают падение спроса россиян на отдых в Египте и возросшее число аннуляций от уже купленных туров в эту страну, после нападения акул на людей на одном из пляжей.
"Аргументы.ру" сообщали, что в результате нападения акулы тяжело пострадали трое россиян и один украинец. Нападения акул произошли в районе от мыса Насрани до залива Наама. Пострадавшие получили тяжелые травмы.
В настоящее время угроза нападения акул на купающихся в Красном море туристов по-прежнему высока в Египте, так как в Шарм-эш-Шейхе были убиты не те хищники, которые напали на россиян.
4 декабря произошло еще одно нападение – на туристку из Германии, причем, пострадавшая пожилая женщина скончалась от нанесенных ран.