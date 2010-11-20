Ростуризм подтверждает гибель троих россиян в Египте

Замглавы Федерального агентства по туризму Евгений Писаревский подтвердил гибель трёх туристов из России в Египте.

Ранее стало известно, что туристический автобус попал в ДТП в Египте.

"Аргументы.ру" сообщали, что туристический автобус, перевозивший, туристов из России, Украины и Германии, перевернулся на автотрассе Заафарана - Рас-Гариб на Красном море в Египте. По предварительным данным, погибли восемь человек, среди которых трое россиян, еще около 40 человек получили травмы.