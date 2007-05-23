Обмануть красиво

Как-то уже повелось приписывать фокусникам-иллюзионистам магические свойства. Считается, что они могут загипнотизировать целый зал, появиться или исчезнуть, как настоящий фантом, или взлететь в воздух. На самом деле работа иллюзиониста - это инженерное мастерство, сверхточный математический расчет и, конечно же, артистизм.

В чем риск фокусника

САМЫЙ большой риск для иллюзиониста - оказаться разоблаченным. Если трюк не получается у акробата или жонглера, то публика, как правило, поддерживает артистов: аплодирует, просит повторить. Но если ошибается иллюзионист и зритель понимает, в чем секрет фокуса, повторять бессмысленно. Можно только с позором удалиться.

Кстати, в 30-х гг. от артистов-фокусников всегда требовали разоблачения. Но при этом нужно было так постараться, чтобы никто ничего не понял. Учитывая свойство человека пытаться разгадать любую загадку, в задачу иллюзиониста входило направить зрителя по ложному пути. Для этого соблюдались несколько условий, главное из которых - быстрый темп. Следовало так продемонстрировать «магическую» аппаратуру, чтобы публика все увидела, но ничего не поняла. Дело решали секунды - чуть недобор - и зрители будут недовольны, несколько лишних мгновений - и тайна фокуса будет раскрыта. При этом фокусник обязательно должен был обладать актер­ским дарованием, чтобы в нужный момент отвлечь зрителя, не потеряв при этом контроля над самими фокусами.

Когда наш, российский, зритель смотрит иллюзион, у него обязательно должна возникнуть своя версия - как делается тот или иной трюк. Например, Дэвид Копперфильд на своих концертах обязательно выстраивает программу так, чтобы сложные трюки чередовались с более легкими. Важно, чтобы зритель не чувствовал себя полным дураком. И вовсе не обязательно, чтобы он правильно понимал суть фокуса. Иногда к артисту-иллюзионисту приходят люди и говорят: мы знаем, как вы делаете вот этот трюк. Начинают рассказывать. Как правило, в их интерпретации все получается очень сложно и неправильно. На самом деле все намного проще. Но артист чаще всего говорит: «Молодец! Раскусил меня!» И зритель уходит довольный.

Секрет - в подаче

РАСКРЫВАТЬ секреты фокусов - не в этических правилах иллюзионистов. Но практически каждый из них может понять, как делает трюк его коллега. Часто - методом простого исключения. Например, как летает по воздуху Дэвид Копперфильд? Начинаем с того, что убираем все неправильные варианты. Может быть, у него спрятан моторчик, способный поднять человека в воздух? Нет, такого моторчика не существует. Может быть, это магнитное поле? Тоже нет. Приспособление, способное удерживать вес человека, при этом позволяющее ему свободно перемещаться в пространст­ве, еще не изобрели. Значит, скорее всего, это какая-то подвесная аппаратура. Например, нити. А вот как удается оптически скрыть их от зала, это уже второй вопрос.

Но в этом и состоит профессия иллюзиониста, чтобы скрыть очевидное и подать фокус так, чтобы никто не догадался, как он делается. Однако на реальном концерте даже великий Копперфильд не может показать все то, что он снимает для телевидения. Телевизионная камера - тоже своего рода иллюзионный инструмент, который может творить самые разные оптические чудеса. Например, снять фокус под таким углом, что секрета никто не поймет, а эффект будет поразительным.

Смешать ингредиенты

ФОКУСНИКИ делятся на две группы. Первая - манипуляторы, которые показывают фокусы с мелкими предметами, демонст­рируя ловкость рук. Вторая - иллюзионисты, работающие со специальным оборудованием, которое они знают досконально. Например, Эмиль Кио активно сотрудничал со всеми, кто мог помочь воплотить в жизнь плоды его фантазий, сделать невероятное вероятным. Он дружил с инженерами, изобретателями и конструкторами, постоянно совершенствовал аппаратуру и в результате выступал на лучших площадках мира.

Настоящий технический прорыв в иллюзионной технике произошел примерно в 60-е годы. Начала задействоваться электроника, появился человек-невидимка, пользовался успехом разговор по бутылке-телефону, на который можно позвонить из любого места. Понятно, что сейчас этим никого не удивишь, но тем не менее набор классических трюков актуален до сих пор. Многие иллюзионисты считают, что самое правильное - базироваться на старой доброй классике. А уж на ее фундаменте создавать что-то новое. Так сказать, смешивать ингредиенты, создавая свои фирменные блюда.

- Когда мы работали над проектом «Цирк со звездами», - рассказывает Антон Красильников, иллюзионист в пятом поколении, - Ефим Шифрин попросил сделать для него что-то экстремальное. Я взял сундук с секретной крышкой, соединил это с трюком Гудини, который выпутывался из смирительной рубашки. Туда же добавил выпутывание из цепей и бомбу, которая должна взрываться после того, как исполнитель освободится от всех пут. В результате получился новый иллюзион, хотя по отдельности каждый из этих элементов уже где-то исполнялся.

Клаустрофобия: каприз или реальность

НЕ СЕКРЕТ, что почти 90% иллюзионной техники построено на магических ящиках. В нужный момент в ящик надо быстро спрятаться, а потом так же быст­ро вылезти. Но иногда приходится сидеть там довольно долго. Те, кому случалось застревать в лифте между этажами и испытывать страх, который буквально парализует все тело, хорошо поймут, что такое клаустрофобия, или боязнь замкнутого простран­ства. Но если в лифте еще могут быть товарищи по несчастью, то в ящике, в который еле-еле помещаешься ты один, такой страх одолевает с гораздо большей силой.

В семьях иллюзионистов детей приучают к тесному, темному пространству с самого раннего возраста. Например, затевают такую игру - ребенка сажают в диванный ящик для белья, закрывают и считают по секундам, сколько времени он может там продержаться. Даже если он в будущем не станет иллюзионистом, то, вполне вероятно, избежит клаустрофобии. А вообще иллюзионный ящик - как костюм или платье. Для каждого конкретного исполнителя делается специально, по размеру.

Награда за обман

В МИРЕ артистов-иллюзионистов встречаются свои неожиданности. Например, приз на конкурсе фокусников может оказаться тоже абсолютной иллюзией. В России существует Клуб фокусников, который сам по себе - некий параллельный мир. У них свои правила жизни, своя политика, свои конкурсы. Антон Красильников раз и навсегда решил для себя в этих конкурсах не участвовать.

- Это решение пришло после двух случаев. Первый раз меня номинировали на Национальную премию ­«ЦИРКЪ», прислав официальную телеграмму о присвоении премии. Нужно было приехать в Питер, выступить и получить премию. Начальник отдела Департамента организации гастролей Росгосцирка сказал мне: «Тебя нам посылать невыгодно, ты сейчас находишься слишком далеко от Петербурга (я в это время гастролировал в Астрахани), мы пошлем того, кто находится поближе». Понимаете, что это за аргумент? Премию получит тот, кто ближе территориально!

Второй раз я послал свои данные на конкурс в Голландию в 2004 году. В ответ пришло письмо с расценками за первое, второе и третье места. При этом была приписка, что первое или второе место мне обещать не могут (видимо, они уже были заняты), а третье - пожалуйста! Стоило оно 15 тыс. евро. Плюс расходы на проезд и проживание.

А еще есть иллюзионные конкурсы в Китае, но там другая система. Мне пообещали Серебряную медаль при условии, что я отработаю у них 20 шоу по 25 долл. за каждое. Это абсолютно кабальные условия, по сути - та же взятка, только за счет своей работы.

Как стать магом

Если ты не родился в семье иллюзионистов, то можно попробовать поступить в Эстрадно-цирковое училище на отделение «Артист оригинального жанра». Правда, мест на этом отделении всего пять, из них на фокусника отводится только одно, и набор туда - раз в четыре года. Значит, с эстрадного отделения ГУЦЭИ раз в четыре года выпускается всего лишь один фокусник-манипулятор.

ВАЛЕНТИНА Савина, директор ГУЦЭИ им. М. Румянцева: «Во время учебы о ящиках и аппаратуре речь не идет. Мы учим именно манипуляции, то есть работе с небольшими предметами, которая зависит только от ловкости рук. Кстати, перед тем как принять абитуриента на это место, наши педагоги проводят небольшое тестирование - просят выполнить упражнения с предметами: шариками, например. И смотрят, насколько у человека «способные руки», можно ли их развивать, чтобы в дальнейшем проделывать сложные манипуляции. Так что еще не каждый желающий может попасть на место фокусника».

Другой путь - пойти в Студию иллюзионного искусства при Российской ассоциации иллюзионистов. Центр ее находится в Москве и называется Московский клуб фокусников. Там тоже есть педагоги - члены клуба, которые могут дать азы профессии. Но это только начало. Окончательный успех зависит от терпения и работоспособности желающего стать иллюзионистом.

Владимир Руднев, председатель Московского клуба фокусников: «Лично я - самоучка. Знания об этой профессии добывал самыми разными путями. Случалось, просиживал на колосниках в цирке, пытаясь сзади увидеть и понять, как делается тот или иной трюк. Конечно, сейчас очень много информации: в литературе, из Интернета можно массу всего почерпнуть. Но все же для того, чтобы стать настоящим фокусником, этого мало. Нужно самому пощупать, изнутри узнать, что это такое. А бывает - человек купит ящики, выходит на сцену и просто демонстрирует их возможности. А где артистизм, где по­становка номера? Мало кто хочет заплатить деньги режиссеру, чтобы он поставил хороший номер».

Тайна Гудини

ГОВОРЯТ, что великий Гарри Гудини прежде всего был мастером… пиара. Как никто другой он умел придумывать и выстраивать рекламные ходы. Сам сочинял сценарии своих выступлений, продумывая не только трюки, но и то, как их эффектнее подать. Например, перед тем как заковать себя в сундук, который сбрасывали с моста, он при помощи подкупленных журналистов и специальных агентов создавал ажиотаж. Задолго до исполнения самого трюка люди абсолютно верили в его реальность. В день, когда было объявлено само выступление, все подстраивалось так, будто бы основная часть трюка уже сделана, и зрители видели только финал - эффектное высвобождение из сундука под водой. Затем все газеты писали об этом, как о чуде, и Гудини отправлялся поражать зрителей в следующий город.

Иных клоунов убивать надо!

ХОРОШЕМУ фокуснику, как и всякому хорошему артисту, нетрудно найти приличный заработок. Свадьбы, дни рождения, детские праздники, ночные клубы, корпоративные вечеринки - все тот же джентльменский набор, как и для других артистов, не зависящих от громоздкого реквизита. У любого иллюзиониста, работающего с большим количеством ящиков и прочей аппаратурой, всегда есть наготове вариант мобильного выступления. В среднем артист-иллюзионист зарабатывает от 300 до 1500 долл. за вечер. Выступление должно длиться не менее 20 минут, но и не более часа, чтобы зритель не устал от большого количества чудес. Конечно, как и в любой профессии, здесь есть такое понятие, как демпинг цен. Артисты, чьи жизненные обстоятельства оставляют желать лучшего, готовы выступить и за 100, и за 50 долларов. Нередко это вызывает недовольство среди более успешных коллег. Но, как говорится, когда в холодильнике пусто, а за плечами семья, осуждать человека несправедливо. Однако не только в демпинге цен состоит проблема, по поводу которой переживают профессионалы. Престиж профессии - вот основной камень преткновения.

Антон Красильников: «Всю свою профессиональную жизнь я бьюсь за престиж профессии иллюзиониста. Как в оценке своей работы, так и в качестве исполнения. Настоящий иллюзионист знает свои аппараты вдоль и поперек, иногда сам делает всю технику. Поэтому в какой-то сложный момент (а такие пусть не часто, но бывают), когда вдруг заклинит подшипник или не откроется замок на ящике, всегда сможет выйти из ситуации так, что зритель ничего и не заметит. Горе-артист, просто купивший аппаратуру и научившийся ею пользоваться, но не знающий механизмов ее работы, в такие моменты оказывается совершенно беспомощным. И тогда вся магия профессии иллюзиониста сразу сводится на нет».

Владимир Руднев: «Очень плохо, что есть люди, которые не понимают, насколько важно хранить секреты иллюзии. Сейчас появились клоуны, которые, научившись фокусам, показывают их во время выступления, а потом тут же разоблачают. Они кричат: «Дети, а хотите узнать, как это делается?» Дети конечно же кричат в ответ: «Хотим!» Таких клоунов убивать надо!

Для многих из нас важен реквизит. Хорошо, если человек сам умеет его изготавливать. А если нет? Специальных мастерских не существует, поэтому приходится выискивать умельцев-мастеров, которые конструируют «магические аппараты». Но и здесь нельзя быть застрахованным от проколов. Например, однажды я заказал реквизит по своим собст­венным чертежам. Мне его изготовили, а через некоторое время точно такая же аппаратура стала появляться у других артистов. То есть мастер просто взял и растиражировал мое ноу-хау. А хороший аппарат стоит, между прочим, начиная от 3000 долларов!»

Фокус с разоблачением

МАЛО кто знает, что в одном из своих трюков «Исчезновение» в аттракционе Эмиля Кио выступал его сводный брат Гарри. А было это так. Однажды Гарри Кио случайно зашел в цирк навестить своего брата. Когда они разговаривали, их увидел режиссер Арнольд. Заметив их удивительное сходство, он предложил задействовать Гарри в качестве двойника Эмиля. Целый месяц уговаривали Гарри работать с братом. Потом с киностудии «Мосфильм» пригласили лучшего гримера, который загримировал Гарри так, что отличить одного от другого стало невозможно. Так они начали работать вместе.

Как правило, в город, где начинались гастроли, Гарри приезжал в день премьеры и поселялся в самой дальней гостинице. Кио рисовал ему на бумаге план улиц, на которых тот не имел права появляться. Эмиль Теодорович хотел, чтобы Гарри безвылазно сидел в номере, читал бы книги и слушал радио. «Тебе в городе делать нечего, - говорил он. - Не дай бог, столкнемся где-нибудь, нас заметят, тогда все пропало».

Вечером, перед началом спектакля, машина с задернутыми шторками привозила Гарри в цирк, въезжая прямо во двор. Гарри в надвинутой на глаза шляпе и с поднятым воротником быстрым шагом шел в специально отведенную комнату, где его тщательно гримировали. Потом приходил Эмиль, они становились рядом и дотошно проверяли, все ли у них в порядке в смысле сходства. Во время аттракциона Гарри прятался за реквизитом, тихо стоял в уголке, ожидая своего выхода. Подмена братьев в аттракционе делалась дважды. Самая эффектная в финале, когда Гарри под видом Эмиля Кио садился и уезжал с манежа, а настоящий фокусник мгновенно появлялся из противоположного прохода. Публика немела от удивления.

Хотим волшебника!

КАК-ТО раз, интересуясь программой в Цирке Никулина, одна знакомая спросила - а будут ли фокусники? Узнав, что нет, всерьез возмутилась. Почему? Как же может быть цирковая программа без фокусников?! И почему людям так нравятся чудеса, пусть даже и ненастоящие? В чем психологическая подоплека этого желания?

Стремление проникнуть в тайны непознанного всегда было присуще человеческой натуре. А овладеть тайными знаниями - мечта многих ученых и эзотериков. Что скрывается за этим стремлением, догадаться нетрудно. Могущество и власть, желание возвыситься над другими, стать чуть-чуть богом. В общем, ничего нового.

Конечно, цирковая иллюзия не имеет ничего общего с эзотерическими тайнами. Но ведь зрителям свойственно отождествлять себя с исполнителями, особенно с теми, которые вызывают восхищение. А фокусник на манеже - это чародей, маг, человек особенный! Он знает нечто такое, о чем другие могут только догадываться. А как интересно самому попытаться угадать, как происходит тот или иной фокус!

Был случай, когда после представления к Эмилю Кио подошел мальчик и передал пухлую тетрадь, в которой описал механизмы всех его фокусов. На 70% он угадал! А взрослые зрители воспринимали его волшебст­во настолько всерьез, что на гастролях осаждали просьбами об исцелении, женщины просили их омолодить. Вот так иллюзионисты и поддерживают в людях веру в чудо и в собственные интеллектуальные способности. И еще дают возможность самому зрителю пусть опосредованно, но почувствовать себя волшебником.