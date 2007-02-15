Социальный буфер, который мы потеряли

Профсоюзы отстаивают права на свою собственность

Куда же пропали с общественно-политической арены страны преуспевающие, активные, «полные задора и огня» советские профсоюзы образца ВЦСПС? Разумеется, ничего бунтарского в них быть не могло. Но помощь трудящимся они оказывали заметную.

Оказалось, что дело в собственности. Наследие СССР - профсоюзное имущество ВЦСПС было третьим по размеру после совет­ского и партийного. Разумеется, на столь лакомый кусок нашлось немало охотников. Как грибы после дождя в начале 90-х появились всевозможные «проф­структуры» и «профячейки».

Но главными игроками на поле профсоюзного наследст­ва СССР оказались Всемирная конфедерация профсоюзов (ВКП, председатель В.П. Щербаков) и Федерация независимых проф­союзов России (ФНПР, председатель М.В. Шмаков). Именно этой «сладкой профсоюзной парочке» выпала судьба «задвинуть» проф­союзы как фактор эффективного влияния на социальные отношения государства. Но зато «спасти» недвижимое имуще­ство.

Реальных угроз имуществу на тот момент (1990-1992 гг.) было две. Во-первых, на собственность претендовали сотни или даже тысячи мелких «профячеек» и игрушечных «профсоюзиков», созданных профактивистами-кооператорами новой волны именно для этого.

Во-вторых, формально косвенно, а на деле вполне реально на имущество профсоюзов претендовал Государственный комитет управления государственным имуществом Российской Федерации. Его председателем в ранге министра с ноября 1991 года был г-н Чубайс.

В то время проблема юрисдикции профсоюзной собст­венности была единственным вопросом, по которому Чубайс и фонд имущества «отступили». Некоторые аналитики полагают, что дальнейшее карь­ерное продвижение Анатолия Борисовича в июне 1992 года на должность заместителя председателя Правительства РФ и далее с декабря 1992 года заместителям Председателя Совета Ми­нистров Правительства связано именно с «конструктивным» решением проблемы профсоюзного имущества.

Понимая, что именно проф­союзы могут стать самой большой «занозой» в рамках демократической социальной модели, проф­союзных боссов «купили» за свой собственный фонд проф­союзного имущества.

После этого все пошло как по маслу. Передачу имущества от ВКП к ФНПР оформили договором, который был утвержден ВКП в сентябре 1992 года. По нему за ФНПР закреплялись права владения и распоряжения почти всем

профсоюзным имуществом бывшего СССР.

А перед этим, еще в апреле-августе 1992 года, Президиум Совета ФНПР принял постановления, в которых установил, что приоритетной организационно-правовой формой предприятий, основанных на собственности профсоюзов, должны быть акционерные общества. При их учреждении выделялись доли владения трудовых коллективов, региональных и отраслевых проф­объединений.

Внутри ФНПР было разработано и утверждено Положение о разграничении имущества на общероссийское и собственность региональных или отраслевых профсоюзов. Для этого ФНПР заключила договора с соответствующими профобъединениями (см. таблицу 1).

После разграничения прав собственности боссы ФНПР занялись организацией управления своим имуществом. Начались лакомые админист­ративные игры по передаче имущества или пакетов акций профсоюзных АО и ООО, принадлежавших ФНПР, в оперативное управление. Возникли всевозможные «Проф­курор­ты», «ЦСТЭ-ИНТУРы», «Проф­строи», спортобщества «Рос­сия» и т.д.

С изменением Гражданского кодекса закипела другая работа - преобразование в новые организационно-правовые формы.

Этой бесконечной мышиной возней в «амбарах и закромах» профимущества увлеченно заняты современные защитники труда и поборники социальной справедливости по сей день.

Профсоюзные монстры

Кто есть кто в движении

Шмаков Михаил Викторович. Родился 12 августа 1949 г. Работал в оборонной промышленности. Член КПСС с 1977 г. В 1986 году ушел на профсоюзную работу - был избран председателем Московского горкома профсоюза работников оборонной промышленности. В 1990 году после ухода Владимира Щербакова на пост заместителя председателя ВЦСПС занял его место председателя МГСПС. Был избран членом Совета ВКП. После отставки Игоря Клочкова с поста председателя ФНПР в октябре 1993 года был избран и.о. председателя ФНПР. Занимает пост руководителя ФНПР по настоящее время.

Щербаков Владимир Павлович. Родился 21 марта 1941 г. С 1961 по 1986 г. работал на Московском заводе автоматических линий, где прошел путь от наладчика до генерального директора объединения. Был избран председателем МГСПС, а затем членом Президиума ВЦСПС (1986-1990 гг.). С 1990 г. - заместитель председателя ВЦСПС. Также в 1990 году стал председателем ВКП СССР и заместителем председателя Всемирной федерации профсоюзов (ВФП). С 1991 года - член Административного совета международной организации труда (МОТ). Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени

Гул шахтерских касок

Многие историки связывают успех октябрьского переворота в России в 1917 году именно с появлением профсоюзов, которые возникли в 1905 г. Профсоюзы тогда стали легальной организацией, публично консолидирующей протестные силы и настроения. Потому в дальнейшем в СССР их всегда боялись и уважали все управленцы - и партийные, и беспартийные.

Помня об этом, в конце 80-х, уже на грани распада СССР, Михаил Горбачев очень боялся именно профсоюзных выступлений. Когда начались шахтерские выступления, организованные профсоюзами в Междуреченске, в Москве возникла паника. Один из лидеров местного профсоюза того времени рассказывал о том, что самая мощная из шахтерских профорганизаций Кемеровской области на 8 человек руководящего состава получила 12 млн. полновесных советских рублей - только бы остановить волнения.

С этого и началась «шахтерская малина» в Москве - не только кемеровские, но и другие авторитеты от промышленности поняли, как и чем можно поживиться в столице.

В эпоху Бориса Ельцина профсоюзные выступления шахтеров вплотную приблизились к стенам правительст­венного Белого дома. Стук шахтерских касок стал регулярным аккомпанементом деятельности правительственных чиновников.

Почему молчат профсоюзные BOSSы?

Вероятно, приводимые цифры кого-то удивят, кто-то скажет - неправда. Действительно, с трудом верится, но, по официальным данным государственной статистики, в прошлом году в России насчитывалось 56 852 профсоюзных организации. Ни много ни мало - это почти 40% от всего числа общественных организаций и объединений, зарегистрированных в нашей стране.

При этом 95% всех членов профсоюзов (или 29 миллионов человек) объединены под эгидой ФНПР. Цифры впечатляют...

И что? Людям труда от такого многообразия сегодня живется легче? Наемные работники чувствуют себя более защищенными? Трудящиеся окружены заботой и вниманием?

Президент России Владимир Путин, выступая в ноябре 2006 года на съезде ФНПР, сказал: «...Я призываю профсоюзы вести работу... стабильно и ритмично, она не должна носить политизированного характера». Президент назвал зарплаты в «конвертах» подрывом прав трудящихся и призвал профсоюзы занять твердую позицию в отношении «серых» схем оплаты труда.

Действительно, проблемы с выплатами, как и сам мизерный размер заработной платы (см. таблицу 2), ставшие обычным делом в России, - это главный вопрос. Но профсоюзы любого промышленно развитого государства, случись такое в их отечестве, не стали бы ждать, пока глава государства (!) им на это укажет. Они моментально вывели бы на улицы всех, кто в состоянии ходить. И добились бы своего - не в духе мифических «прожиточных минимумов» или «потребительских корзин», а реально, раз и навсегда.

Или другая проблема: кто из тех одиозных фигур, кто боязливо ушел в тень и за кем по сей день бегает прокуратура, был снят с должности по инициативе профсоюзов? Коррупция во власти, разгул преступности - все это принципиальные поводы для профсоюзных выступлений и активных действий. С этим выступают сегодня профсоюзы даже на родине «мафии» - Сицилии. В России профсоюзы пока об этом молчат, лишь иногда вяло поддерживая таких же профессиональных «оппозиционеров» от КПРФ.

Но ведь создание первичной профсоюзной организации не является большой проблемой. Поскольку право на профсоюзное объединение является кон­ституционным и реализуется без предварительного разрешения. Достаточно устава и учредительного собрания. Именно поэтому первичных профсоюзных организаций в России сегодня многие десятки тысяч.

Сложности начинаются потом, когда крохотный профсоюз начинает противостоять богатым работодателям и взаимодействовать с крупными проф­объединениями, подобными ФНПР. И хотя с точки зрения закона все профсоюзы равноправны, но реально у первичной профячейки остается два пути. Либо подчиниться и войти в состав такого объединения. Либо, ничего не добившись, тихо исчезнуть, растеряв сторонников, авторитет, силы и энергию.

Кто-то из специалистов сравнил такую сложившуюся схему с питанием кита планктоном в море. Планктон - это многочисленные первичные профорганизации. Кит - это ФНПР.

Именно таким путем последние 10-15 лет маститые профсоюзные активисты хоронили, хоронят и, вероятно, собираются и дальше хоронить настоящие, реальные попытки трудящихся отстоять свои права. Социальные болезни при этом не лечатся, а загоняются вглубь, скрываются косметическими методами. Искусственно создается впечатление, что и поводов-то достойных для недовольства нет. Так - отдельные эпизоды. Но появление нарыва в такой ситуации - это только вопрос времени.

Повод №1. Грабительские схемы

За примерами далеко ходить не надо. Сколько лет идет разговор о том, что «кузницы олигархов» - крупнейшие корпорации по добыче нефти, газа, металлов, угля и леса - второй десяток лет реализуют открыто мародерские финансовые схемы? Но территориальные и отраслевые профсоюзы молчат об этом как рыбы.

Повод №2. Социальная несправедливость

Или другой вопрос: плоская шкала подоходного налога. Когда честный труженик, зарабатывающий копейки потом и кровью, и «олигарх» отдают государству со своих доходов одинаковые части. И тут дело не в 13%, а в самом принципе, который уравнивает честный труд и потенциальные возможности для финансовых афер. Почему-то и здесь многочисленные российские профобъединения не отстаивают доброе имя и чест­ные правила по отношению к человеку труда.

Повод №3. Защита отечественного производителя

Что уж тут говорить о высоких технологиях - например, потерянном авиапроме, который по самым скромным оценкам объединял более 1,5 млн. работников. Ведь после распада СССР на территории России оказалось свыше 85% предприятий и организаций авиационной отрасли. Неужели закупка иностранных самолетов и оборудования никак не ущемляет интересы работников, которых должны защищать отраслевые профсоюзы? Где же они? Почему молчат? Полтора миллиона трудящихся - это же еще и 5-6 млн. членов их семей! Кто о них позаботится: директора коммерческих рынков, владельцы ларьков или куршевельские олигархи с проститутками?

Повод №4. Защита сельского хозяйства

И хотя Федеральный закон «О профсоюзах...» прямо оговаривает возможность проведения и организации профсоюзами забастовок и прочих протестных акций, где они - эти протесты против массовых закупок сельхозпродукции за рубежом? Против сомнительных куриных окорочков из США, баснословно дорогих заморских яблок и овощей? Ведь подобная политика не оставляет выбора российским крестьянам, фермерам и колхозникам. Противостоять такой политике должны-обязаны отраслевые профсоюзы.

Каждая из упомянутых причин могла бы «поставить на уши» любую европейскую страну и позволила бы ее проф­союзным боссам завоевать уважение, авторитет и достойно войти в реальную политику. Но это при условии, что система национального профдвижения направлена на реализацию концепции промышленной демократии, предусматривающей дальнейшее развитие социально-экономических отношений в государст­ве. А не увлечена «непосильными заботами и тяготами» по эффективному использованию свалившейся по случаю собст­венности. Ведь того же лидера ФНПР - Михаила Шмакова - в прессе называют олигархом по­круче Потанина и Абрамовича. Поскольку переданное по советским ценам имущество, стоимостью в 5-6 млрд. рублей, сегодня специалисты уже оценивают в 100 млрд. американских долларов!

Так что в России - не в пример Европе - профсоюзные лидеры и без лишней «деловой суеты» уже и так чувствуют себя уважаемыми «авторитетами» и состоявшимися политиками. А отечественные рабочие, врачи, учителя, колхозники и ученые - видимо, пока это плохо понимают.

Простые вопросы. Вот были профсоюзы образца ВЦСПС частью государства - да, были! Стали теперь гигантским коммерческим ларьком со своим фондом имущества, путевками, гостиничными номерами, участками земли и зданиями на продажу? Да, стали!

Сегодня мы живем в новой демократической России, но пока еще с людьми, воспитанными на старых порядках социалистической стабильности. Как правило, это бывшие советские люди. Они открыты диалогу, способны понимать слова и идеи, готовы к компромиссу, сотрудничеству и даже партнерству в новых условиях. Жаль, никто не может нашему народу этого партнерства предложить.

Но «свято место» пусто не бывает. Постепенно в России подрастает совершенно иная генерация «политических оппонентов» власти. Скинхеды и военизированные националисты, религиозные фанатики и криминальные романтики, радикальные экстремисты и потомственные авантюристы - это вовсе не лояльная и далеко не благодушная социальная аудитория. Главное ее отличие от представителей времен социализма в том, что молодые не только изначально «все сами знают» и «давно все поняли». Но готовы, а главное, способны к организованным решительным действиям.

Если новые поколения молодых россиян так и не получат шанс на достойную профессиональную деятельность и социальные гарантии, нетрудно представить, какой в ближайшие 15-20 лет станет жизнь в родном отечестве.

Бастуют все

О забастовках сегодня пресса или вообще не пишет, или сообщает очень скупо. Как будто бы они канули в Лету, остались в 90-х.

А тем временем весь 2006 г. страну отчаянно трясло. И хотя Росстат сообщает, что за весь прошлый год на территории страны было не более 10-12 забастовок, факты говорят совершенно об ином.

По данным же «Аргументов неделi», протесты в той или иной форме в 2006 году состоялись в Дагестане, Бурятии, Тульской, Мурманской, Еврейской, Ростовской областях, Череповце, Челябинске, Великом Новгороде, Тольятти, Южно-Сахалинске, Всеволжске, Саранске, Петропавловске-Камчатском, Новороссийске, Костроме, Калуге, Кургане, Коломне, Барнауле... Бастовали музыканты, дворники, учителя, шахтеры и даже архитекторы.