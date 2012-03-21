Мент непобедимый

За шесть лет реформы бюджет министерства вырос в четыре раза и превысил триллион рублей. После переименования в полицию доверие граждан к человеку в форме возросло на 1%. Почти три четверти россиян блюстителям по-прежнему не верят, и по-другому не могло быть. Несмотря на ребрендинг, переаттестацию и повышение зарплат, сохранена система, при которой полицейскому выгоднее совершить преступление, чем подвести своё начальство.

Взятие Казани

В казанской полиции, где 10 марта насмерть замучили подозреваемого в краже, идёт охота на ведьм. 52-летний Сергей Назаров скончался в результате разрыва внутренних органов – его насиловали бутылкой от шампанского. По подозрению в совершении этого преступления задержали пять полицейских – чуть ли не весь личный состав отдела «Дальний». Началась тотальная проверка недавних обращений граждан в отдел, в результате чего возбуждено ещё два «насильственных» дела. По версии следствия, 20-летней девушке угрожали изнасилованием, если она не признается в краже, а в отношении 24-летнего мужчины угрозу привели в исполнение.

Глава МВД Рашид Нургалиев назвал ситуацию в Казани «предательством». Хотя в ней нет ничего принципиально нового: блюстители насиловали задержанных во все времена. Недавно ножкой стула замучили задержанного в отделе полиции Краснодара. После истязания черенком лопаты скончался журналист из Томска. Не похоже, чтобы руководство МВД всерьёз боролось с происходящим: в 2011 г. московские полисмены, изнасиловавшие задержанного дубинкой, получили по 3,5 года. Впрочем, 15 лет назад оперативник из Солнечногорска, запихнувший в задний проход задержанному 3 пол-литровые бутылки (задержанный умер), вернулся на свободу через два года и… пытался восстановиться на работе в органах!

Вероятно, есть причины, по которым история с томским журналистом всячески скрывалась, а трагедию в Казани сделал мегановостью сам министр. Казанские полицейские в частных беседах высказывают предположение, что это часть борьбы Москвы с самостоятельностью регионов. В Татарстане, например, всё ещё проявляются сепаратистские настроения. Как следствие, сняли Минтемира Шаймиева, забрали из республики часть нефтяных доходов, ослабили татарский «большой спорт», а теперь взялись за полицию. Она всегда являлась опорой региональной власти. Предварительно схему с успехом отработали в Петербурге, где полицией руководил антипод Нургалиева Михаил Суходольский.

24 января 2012 г. в Петербурге участковый 75-го отдела полиции Денис Иванов во время допроса забил насмерть 15-летнего Никиту Леонтьева. Вслед за этим началась масштабная проверка питерской полиции, за которой последовала отставка Суходольского. Но при всём ужасе произошедшего с Никитой в этом случае нет ничего нового. Совсем недавно в Саратове, пытаясь раскрыть кражу, трое оперативников убили подозреваемого и сожгли его тело. В Перми сотрудники пытали задержанного «ласточкой», в результате чего несчастный умер. В Москве майор полиции принудил к действиям сексуального характера двух узбекских гастарбайтеров. А в Кировской области расследуется уголовное дело против сотрудника, который бил по лицу 6-летнего мальчика, на которого пожаловался его сын.

Но общественный резонанс, масштаб проверок и оргвыводов в этих случаях были куда меньшими. Все понимают: новый майор Евсюков может выстрелить где угодно, и в этом смысле каждый начальник УВД – заложник. Тем временем столичное руководство не столько борется с причинами полицейского криминала, сколько укрепляет властную вертикаль.

Понятой не в курсе Самое распространённое преступление в полиции – превышение должностных полномочий. Обычно карают за это мягко: штраф или условный срок. Хотя речь чаще всего идёт о фальсификации уголовных дел. Обычное дело – мнимые понятые. В ноябре 2011 г. сотрудники Выборгского РУВД Петербурга раскрыли кражу из квартиры армейского генерала Сергея Мартынова. Ими задержаны Владимир Пантелеев и Антон Чехов, из квартиры последнего изъят «нож в чёрном кожаном переплёте с ручкой в виде зверя, с лезвием из металла матового цвета», похищенный из квартиры генерала. Проблема в том, что ни потерпевший, ни свидетели, ни понятые изъятия ножа не видели. В качестве понятых привлекли двух сотрудников «Альянса охранных структур «Воевода» Кирилла Волотивского и Константина Клиндухова. Их попросил помочь «ребятам из полиции» старший смены Николай Аляпкин. Через два часа после обыска их снова вызвал Аляпкин, вместе с которым находились уже знакомые им оперативники. Они якобы забыли предъявить понятым лист для подписи и попросили расписаться в нескольких местах на чистом листе бумаги. Охранники поставили около десяти подписей каждый. Позднее Аляпкин подтвердил данный факт следователю. По его словам, он говорил полицейским, что это нарушение закона, но они ответили, что «всё нормально», поблагодарили и уехали. Позднее в протоколе обыска появилась запись про нож, которого никто из понятых не видел. – Мнимые понятые – обычное дело в полицейской практике, и в ходе реформы ничего принципиально не меняется, – говорит адвокат Иосиф Габуния. – Это могут быть как случайные люди, которых попросили расписаться «по дружбе», так и устоявшиеся пары. Суды часто относятся к таким фальсификациям очень либерально. Клиент Габунии Александр Читава был осуждён на шесть лет лишения свободы за хранение наркотиков, хотя подсудимый до конца утверждал, что ему «подбросили статью», а адвокат доказал, что подпись одного из понятых подделана. Второй понятой, вполне вероятно, расписался в протоколе позже: это бывший сотрудник милиции, у которого в тот вечер был «двойной» день рождения: дочери и его самого. Габуния также установил, что «случайные прохожие» Владимир Иванов и Николай Игнатьев проходят как понятые ещё, как минимум, по четырём уголовным делам, возбуждённым в этом районе за хранение наркотиков. Адвокату удалось добиться закрытия другого уголовного дела – в машине молодого таджика Артура Азизова в 4 часа ночи изъяли наркотики. Подозреваемый рассказал, что просто занимался частным извозом, а блюстители просто решили улучшить статистику. Понятыми по этому делу проходили Равиль Мамлеев и Владимир Киташев. Первый в ту ночь ночевал в 85-м отделе полиции, будучи сильно пьяным. Его жена рассказала, что даже утром он был не слишком адекватным и выступать понятым не мог. Скорее его попросили что-то подписать. А следы Киташева отыскались в ночлежке для бездомных. Причём в документах учреждения говорится, что данные заносились в базу со слов самого Киташева, поскольку паспорт его давно потерян. С тех пор новый документ гражданина РФ ему не выдавался, а без паспорта человек не имеет права выступать в качестве понятого. – Для полицейских привлечение подставных понятых считается мелким проступком, – говорит адвокат Сергей Дунаевский. – Хотя такой «проступок» вполне мог сломать жизнь совершенно непричастному человеку, и оценивать его надо соответствующе. В полицейской практике полно ситуаций, когда понятого пригласить малореально. Но у нас их даже не пытаются использовать в соответствии с законом. И это характеризует отношение к фальсификации уголовных дел в целом.

Шинель майора Евсюкова

Убившие Никиту Леонтьева питерские полицейские просто пытались «срубить палку»: неподалёку у женщины вырвали сумку с 3 тысячами рублей. Хотя, если верить Рашиду Нургалиеву, «палочная система» в ведомстве ликвидирована полтора года назад.

– Дела майора Евсюкова как будто и не было, – говорит юрист и правозащитник Борис Александров. – По сути, необходимость бороться с милицейским беспределом и дала старт реформе ведомства. Но посмотрите сегодня на сайт МВД. Заявлены четыре главные цели реформы: повышение зарплаты, освобождение от непрофильных функций, 20%-ное сокращение и ротация руководства. Освоены колоссальные деньги, а с полицейским криминалом предлагается бороться «в плановом режиме».

Обычно плановый режим означает, что начальство сдаёт провинившегося сотрудника только в крайнем случае – иначе упадёт служебное рвение остальных. «Жемчужного прапорщика» Вадима Бойко экс-глава петербургской полиции Владислав Пиотровский сдал только после прямого указания из Москвы. В действиях пермских полицейских, замучивших задержанного «ласточкой», следователь не нашёл состава преступления. Двое нижегородских оперов, из-за пыток которых 19-летний Станислав Лебедев потерял почку, получили условные сроки. А программист из Самары Георгий Кутузов и вовсе оказался виноват, что конный патруль приковал его наручниками к стремени. Потом лошадь понесла, Кутузов получил переломы обеих рук и травмы головы, но дело возбудили на него самого – ругался, напугал лошадь! В ходе следствия Кутузов умер­ от кровоизлияния в мозг. Только после этого полицейскому начальству пришлось возбуждать дело на своих.

– Развалить дело против сотрудника очень просто: не назначить нужную экспертизу, помягче записать свидетельские показания, потерять вещдок, – говорит адвокат Николай Артамонов. – Разделение силовых ведомств и независимость судебной власти достаточно условны: есть живые люди, которые годами работают на одной территории и нуждаются в лояльности друг друга.

Справка «АН» Нет другого народа По данным ГУСБ МВД РФ, в ходе переаттестации полицейских управлением было проведено 227,5 тыс. согласований кандидатов на должности. При этом в 7,5 тыс. случаях были даны отрицательные рекомендации. Это при том, что нормативы по физической культуре сдавались не очень строго. По данным милицейских кадровиков, в последние годы более 60% кандидатов не могут пройти медкомиссию, а 15% бракуют психологи. Руководство МВД не скрывает своего желания восстановить советскую систему отбора кандидатов в милицию. Тогда существовал научный центр специальных исследований МВД, в который входили 89 лабораторий по всей стране, в штате центра состояли: 2 тыс. психологов, психофизиологов и психиатров. Тогда отсеивали 30% кандидатов, которые имели планы личного обогащения. Сегодня специалисты говорят, что по таким критериям пришлось бы отсеять 9 человек из 10.

Не говори «коп»

По данным Главного управления собственной безопасности МВД, уровень преступности в полиции неуклонно снижается. В 2011 г. по коррупционной составляющей привлечено к уголовной ответственности более 2 тыс. сотрудников. Это на 17% меньше, чем в 2010 г., а снижение злоупотреблений должностными полномочиями ещё более весомо – 35%. Привлечены к дисциплинарной ответственности свыше 10 тыс. сотрудников, уволены более 1800 – рост показателей за год составил 20%. По словам главы ГУСБ МВД РФ Юрия Драгунцова, девять из десяти мздоимцев задерживаются сотрудниками его ведомства мириться с позорной практикой министерство не намерено.

Статистика полицейского криминала снижается на фоне сокращения личного состава: с марта по декабрь 2011 г. в МВД стало на 180 тыс. человек меньше. Это почти те самые 17%, на которые упал уровень криминала.

Показатели полицейской преступности – это китайская грамота для непосвящённых. До случая с майором Евсюковым статистика тоже улучшалась на 10% в год. Сегодня неуклонно снижается количество необоснованных отказов в возбуждении дел и сокрытия заявлений граждан. Но как только заговорили о передаче органам прокуратуры функции по регистрации всех преступлений (считается, что это повысит влияние надзорного ведомства), прокуроры обнародовали свою правду: они ежегодно «довозбуждают» за коллегами около 100 тыс. уголовных дел.

На рубеже веков около ста милиционеров ежегодно осуждались по статье «убийство». Сейчас показатели упали: немало убийц в форме либо уволены задним числом, либо квалификация деяния другая – например, «причинение смерти по неосторожности». Или статистика фиксирует рост бытового насилия среди полицейских, но это не значит, что они стали чаще бить жён.

– Десять лет назад я работала в Кризисном центре для женщин, и у нас были отдельные категории клиенток – милицейские жёны и соседки, – говорит юрист Мария Сагитова. – Более бесправной группы невозможно представить: их били, выгоняли из квартир, держали в отделении в одном халате по несколько дней. А статистика была нулевой. Сейчас по заявлениям жён полицейских стали работать – отсюда неминуемый рост показателей.

По делам их узнаете

С высоких трибун часто звучит идея, будто ситуацию с полицейским криминалом исправит повышение зарплат сотрудников. Но пока эта мера приводит только к росту цен на неформальные услуги полицейских.

Удвоение бюджета МВД до 1 трлн. 103 млрд. рублей в 2012 г. подразумевает и рост доходов сотрудников в два раза. Минимальный размер денежного довольствия лейтенанта полиции, составит 33 тыс. рублей. У лейтенанта в должности старшего опера с выслугой 5–10 лет с учётом надбавок будет выходить под 50 тыс. рублей, а было всего 22,7 тысячи. Начальник РОВД в чине подполковника с 15-летней выслугой принесёт домой 74,3 тыс. рублей, а полковник, отдавший полиции 20 лет, – 82,8 тыс. рублей.

– Идея откупиться от полицейских наивна: никто ведь не думает, что если кормить волков мясом, они будут дружить с зайцами и косулями, – говорит Борис Александров. – Теперь устроиться в полицию будет непросто, должность подорожала, и отбирать у прохожих мобильники блюстители вряд ли станут. Но коррупция никуда не исчезнет. В Нью-Йорке годовой доход полицейского превышает 70 тыс. долларов. Есть льготы по образованию и приобретению недвижимости, их служебному автотранспорту, экипировке можно только завидовать. И как поживает закон? Из 75 копов, за которыми установила наблюдение президентская комиссия, только двоих не удалось изобличить во взяточничестве.

– У нас на Камчатке зарплаты у силовиков и раньше были высокие за счёт северных надбавок, – говорит правозащитник Лариса Токунова. – В итоге, они не хотят пачкаться по мелочи: за закрытие пустякового дела про три грамма марихуаны у моей клиентки требовали 60 тыс. долларов и съездить с ними в баню. В регионах силовики поголовно вовлечены в бизнес, руководителям управлений зарплата вообще до лампочки.

Первые плоды повышения зарплат видны уже сегодня: гаи­шникам неинтересно получить 300 рублей за превышение скорости – они устраивают хитрые засады, чтобы автолюбитель наехал на сплошную и встал вопрос о лишении прав. Менее чем за 30 тыс. рублей такой вопрос не решить, а разговор с нетрезвым водителем начинается со 100 тысяч. Правда, когда говоришь о полицейском мздоимстве, нужно понимать, что предложение взятки чаще всего исходит от граждан.

По данным Страсбургского суда, в России в каждом третьем российском деле о грабежах и разбоях фигурируют полицейские.

Тем не менее тема полицейского криминала всё реже звучит из уст министра Нургалиева и его замов. Их можно понять: в своё время говорили очень много, и теперь ведомство может лишиться части полномочий: заберут следствие и сделают ГИБДД самостоятельной структурой. А это очень болезненно. Следствие вообще превратилось в ключевой инструмент влияния – без него у министра ни власти, ни увеличения бюджета. Бюджет МВД, составлявший в 2006 г. 261 млрд. рублей, в 2012-м достиг 1,1 триллиона. В нынешнем году финансирование министерства возросло сразу вдвое и возникло подозрение – создаётся именно та полиция, которую хочет видеть власть.

– Сколько слышно с высоких трибун, как наше руководство борется против «палочной системы», – говорит один из сотрудников ГУВД Петербурга. – А потом они возвращаются в свои кабинеты, вызывают подчинённых и требуют «палки». И дело даже не в том, что без «палок» нельзя организовать работу – без них снижается личная власть начальства. Ведь в чём порочность системы: плохая статистика грозит сотруднику наказанием. А если он пытает подозреваемого «слоником», шеф не против – для общего дела старается. Какие материалы дела фальсифицировать – также остаётся на усмотрение сотрудника. Если бы реформу проводили для простых людей, сейчас бы закладывалась система, при которой шеф вылетал бы с работы за пособничество противоправной деятельности подчинённых. В реальности такое случается редко: например, если опера замучают подозреваемого насмерть.

Разговоры о полицейской преступности были нужны, чтобы сделать реформу неизбежной. Кремлю пришлось перевести финансирование общественной милиции на федеральный уровень, чтобы укрепить вертикаль и ослабить губернаторов на местах. Хотя в большинстве стран общественный порядок обеспечивает местная полиция, а федералы расследуют особо важные дела и следят за соблюдением прав граждан. Но в России власть уже сделала с полицией всё что хотела, и снова говорить о бандитах в форме ей ни к чему.