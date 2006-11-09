Подводный флот: что останется в летописи

Тамбовский волк НАТО - не товарищ

В начале этого года в американском журнале Foreign affairs появилась публикация двух экспертов. «В России на 39% сократилось число стратегических бомбардировщиков, на 58% межконтинентальных баллистических ракет и на 80% - подводных лодок с баллистическими ракетами. Российские подводные лодки с ядерным оружием на борту выходят на дежурст­во два раза в год (во времена СССР это происходило в 30 раз чаще, а американские АПЛ в настоящее время выходят 40 раз в год). Большую часть времени эти лодки стоят в портах, что значительно увеличивает шанс их уничтожения».

Между тем Россия начала строить атомный флот 50 лет назад. К 2001 году в СССР и России была построена в общей сложности 261 атомная подводная лодка (АПЛ) - больше половины мирового сообщества субмарин. В основном это были корабли второго поколения с обычным вооружением. Именно на них подводники стяжали себе славу настоящих мор­ских волков, именно эти АПЛ в свое время по многим показателям опережали американские подводные корабли. Мы первыми всплыли подо льдами Арктики («Даниил Московский»). Первыми создали самые прочные титановые корпуса (945 проект). Пер­выми - самую глубоководную АПЛ («Комсо­мо­лец»). Первыми стали стрелять из-под шапки льда межконтинентальными баллистическими ракетами («Тайфун»).

Единственное, в чем мы всегда уступали американцам, так это в малошумности, но даже на шумных субмаринах мы умудрялись всплывать в центре натовских учений и проходить под носом американцев в Средиземном море. Когда на АПЛ «Тамбов» заболел матрос, врач, не справившись с операцией, запросил разрешения на всплытие. «Тамбов» появился из морской пучины прямо посреди натов­ских учений.

В Великобритании разразился скандал, после которого министр обороны подал в отставку. Не меньший резонанс вызвало последнее автономное плавание АПЛ «Курск». В 1999 году он незамеченным прошел все Средиземное море. Чтобы уменьшить шумность, ребята отключали систему охлаждения, что в подводных условиях южного моря равносильно самоубийству.

Вместе с тем к 90-м годам прошлого века мир столкнулся с новой для себя проблемой - отработанным ядерным топливом (ОЯТ). К тому времени флот стал остро нуждаться в реорганизации - требовались новые современные лодки, надо было уничтожать старые.

Проблема утилизации АПЛ возникла везде. Американцы посчитали, что уничтожать лодки выгоднее, чем содержать их в строю. Мы же списывали лодки, но продолжали на них служить. Мы бросали списанные лодки на мелководье, где они нередко тонули. Порой вместе с ядерными реакторами. К примеру, в бухте Крашенинникова на Тихоокеанском флоте (ТОФ) много лет посреди залива простояли 9 атомных субмарин, которые специально посадили на мель, чтобы они не утонули совсем. Все они были с невыгруженным топливом. До сих пор у нас есть атомные АПЛ в аварийном состоянии: 3 - на ТОФе,

2 - на Северном флоте (СФ).

До сих пор ни одна страна не придумала, что делать с отработанным топливом. На сегодняшний день ОЯТ складируют на земле - в основном на нашей территории.

Именно тогда, в 90-х, США предложили нам помощь. Но США обязались помогать с одним условием - в обмен мы должны были уничтожить стратегические ракетоносцы с межконтинентальными баллистическими ракетами. Одним словом, мы должны были задушить свой подводный флот собственными руками. Мы согласились.

Сговор Нанна и Лугара

Программа «Совместное уменьшение угрозы» была разработана США в 1991 г. К ней приклеилось название «Нанна-Лугара» - по имени сенаторов Сэма Нанна и Ричарда Лугара. Основные направления программы: утилизация СНВ, перевозка ядерных отходов и уничтожение химического оружия. Предполагалось, что на химразоружение в России будет потрачено 200 млн. долларов, на ядерную часть - 130 млн. долларов, на нераспространение биооружия - 54 млн. Но уже скоро стало ясно, что российское разоружение обойдется дороже.

В 2002 г. к американцам подключились другие страны. Новая инициатива несла название «Глобальное партнерство Большой восьмерки». Цели ее были не менее прозрачны, чем у программы Нанна-Лугара, - разоружение России. США, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Фран­ция и Япония намерены выделить нашей стране 20 млрд. долл. в течение 20 лет. При этом США собирается внести 10 млрд. долл. за 10 лет - то есть половину всех денег.

Часть программы носит действительно позитивный характер - мы построили ядерное хранилище на Коль­ском полуострове, навели порядок в тран­спортировке ОЯТ на челя­бинский «Маяк». Но вместе с тем Запад настаивал на выполнении главной части своей программы - уничтожении ядерных боеголовок и стратегических подводных ракетоносцев.

Прежде всего речь идет о 941 проекте (по натовской классификации - «Тайфун»), который так раздражал американцев. Каждая из АПЛ этого проекта вооружена 20 трехступенчатыми баллистическими ракетами с разделяющимися головными частями. Но подобное мероприятие вряд ли бы прошло безболезненно для общества. Поэтому АПЛ сначала стали непригодными для эксплуатации. Сначала было свернуто производство вооружения, затем по приказу экс-главкома Куроедова уничтожен и весь боевой запас АПЛ методом отстрела. Осталось только 10 ракет на АПЛ «Северсталь». Затем корабли один за другим списали.

К сожалению, нынешнее руководство страны оказалось заложником тех соглашений, и волей-неволей вынуждено их выполнять. Так, в прошлом году начали пилить первый левиафан, внесенный в Книгу Гиннесса как самый тяжелый подводный крейсер (у него 5 корпусов). Это ТК-202, словно в насмешку получивший накануне уничтожения название «Симбирск». В сентябре этого года на заводе «Звездочка» был спущен флаг на подводном крейсере ТК-12 («Мурманск») - название тоже присвоено после списания.

Буквально в октябре приступили к разработке плана по разделке следующего «Тайфуна» - «Архангельск». Судьба корабля решилась после того, как Канада в этом году выделила 25 млн. долларов на утилизацию стратегических атомоходов, в том числе и «Архангельска».

Давно прикован к стапелям «Северсталь». На плаву остался лишь один корабль этой серии - «Дмитрий Донской», который 13 лет простоял на стапелях, ожидая модернизации. Наконец на нем установили новое вооружение - ракеты «Булава», которые планировалось в дальнейшем ставить на АПЛ пятого поколения проекта «Борей». Однако «Булава» на стрельбах пока ведет себя непредсказуемо: то идет по нужной траектории, то падает в море. А между тем «Тайфуны» - это те самые корабли, которые наравне с «Дельтой 4» Владимир Путин назвал подводной составляющей ядерного щита России.

Аргумент законотворца

Комментирует член Комитета Госдумы РФ по безопасности Геннадий Гудков:

У России есть только один выход - увеличить военный бюджет до 3,5 процента валового продукта. Американцы, кстати, платят 4 процента. Посмотрите, что происходит сейчас - еще не так давно было 2,7 процента, а сегодня речь идет уже о 2,5 процентах.

И это в тех условиях, когда износ боевой техники составляет 54 процента? Это в тех условиях, когда самолеты не взлетают, а ракеты год за годом падают в море? Мы проигрываем Швеции, Норвегии, Турции, да что там, многим странам. Даже в Китае тратится 5 процентов валового дохода на оборонку.

А флот вообще представляет удручающую картину. Я только что был в Каспийске. Новой техники там почти нет, она поступает в единичных количествах, но это все же флотилия. А Северный и Тихоокеанский флоты - в полном провале.

О чем мы можем говорить, когда страной управляет Ми­нистерство финансов? Когда приоритетны интересы не Мин­обороны, а Мин­фина? Может быть, с этой целью Минфин делегировал в Минобороны Любовь Куделину, которая определяет всю политику «Наци­ональной обороны»? И при этом на словах декларируется, что у Минфина всегда хватит денег на Минобороны.

Поэтому все государственные стенания о любви к флоту - на самом деле блеф. Не существует у нас государст­венной политики любви к армии - а существует государ­ственный пиар по этому поводу.

При тех темпах модернизации армии и флота, что есть сейчас, нам потребуется 200 лет, чтобы заменить устаревшую технику. То есть к XXIII веку мы закончим свое перевооружение. И это в нынешнем мире, когда многие страны начинают наращивать свой ядерный потенциал и существует реальная опасность вокруг нас. Я не хочу уподобляться тем политикам, что в 30х годах врали, что войны не будет, а если будет, то на чужой территории. Последняя война стала ценой политического вранья.

Поэтому американцы открыто говорят, что российской ядерной угрозы для них больше не существует. Зато существует американская ядерная угроза для нас.

А командиры - спокойны

Экс-командующий Северным флотом адмирал Геннадий Сучков заявил, что к 2008 году флот перестанет существовать. Что же предпринимает наше командование в этих условиях?

Главком ВМФ адмирал Владимир Масорин пообещал к 2010 году построить 2 АПЛ четвертого поколения и 3 атомохода пятого поколения. Не лишним будет напомнить, что голов­ной корабль последней серии «Владимир Мономах» стоит на стапелях с 1996 года, и у страны пока нет денег, чтобы его достроить.

Министр обороны Сергей Иванов в начале октября доложил президенту, что на боевом патрулировании РФ находится 8 кораблей. Возможно. Только каких? Мы насчитали 7 АПЛ с баллистическим ракетами и 3 АПЛ с крылатыми ракетами. Впрочем, нас еще охраняют дизельные корабли, их у нас целых 20. При этом стрелять могут только «Катя» - так на морском сленге называют АПЛ «Екатеринбург», да еще АПЛ «Борисоглебск» («Дельта 3»). Две АПЛ на всю огромную страну? Но ведь этого мало! Разве после этого удивительно, что президент награждает командира «Кати» Сергея Рачука за рядовые учения?

Все хорошо помнят случай, когда два года назад подряд две ракеты не смогли попасть в цель. Это были АПЛ «Новомосковск» под командой того же Рачука и АПЛ «Карелия». После первой неудачи эксглавком ВМФ Вячеслав Куроедов, словно решив до конца утопить имидж флота, приказал снова выстрелить. Никто тогда не понес наказание за то, что лодки были снаряжены ракетами РСМ-54, у которых вышел срок годности.

Подводники, кстати, мрачно шутили: Сергей Рачук не может хорошо отстреляться, так как кэп родился 13-го числа, женился 13-го числа, а службу начинал в 13-й дивизии. Тем более что и старпом, капитан 3-го ранга Дмитрий Степаненко тоже женился 13-го числа, 13-го

же родилась у него дочь, и он тоже начинал службу в 13-й дивизии.

Но уже в апреле и сентябре того же 2004 г. на учениях Северного флота «Ново-московск» вернул себе былую славу, точно попав в цель на Камчатке. Тем не менее опальные корабли пришлось отправить в ссылку на завод, где уже стояли, дожидаясь планового ремонта, другие АПЛ того же проекта - «Тула» и «Брянск». А Сергея Рачука перевели на АПЛ «Екатеринбург» - голов­ной корабль 667 БДРМ проекта («Дельта 4»), флагман подводного флота России.

Когда АПЛ ждет ремонта или даже находится в нем - это еще не гарантия, что она вернется в строй. В ремонте нуждается 80 процентов нашего подводного флота. Многие АПЛ числятся ходовыми, но в моря не ходят по многу лет. Как, например, «Нижний Новгород». В 1993-м он потерял устойчивость и «навалился» на берег, в 1996-м у него появилась течь в реакторной установке, и с тех пор он чего-то ждет...

Или АПЛ «Кост­рома», которая в наших водах протаранила при всплытии американскую «Батон Руж», тоже с 1994 года стоит на приколе. Появился даже такой термин - «сниженная боеготовность». Это означает, что лодка по документам на берегу есть, но в море ее по определению быть не может.

А сколько АПЛ стоят из-за отсутствия обычной аккумуляторной батареи? На той же «Костроме» шефы оплатили дорогой порошок, с помощью которого флотские умельцы прод­лили срок службы этих батарей с 2 до 6 лет. Одним словом, АПЛ со сниженной боеготовностью мало отличаются от лодок отстоя.

Прибрежный Чернобыль

Всего в России было построено 55 АПЛ первого поколения, 142 АПЛ второго поколения и 64 лодки третьего поколения. Из них на береговых базах остается больше 70. Это лодки отстоя, построенные больше 30-40 лет назад. На них тоже служат - численность составляет одну треть от основного состава. Кадровые моряки получают зарплату - только меньше. «Срочники» чему-то учатся. Зачем флоту нужен экипаж на списанных лодках? Чтобы они не утонули.

Дело в том, что подводная лодка - это не просто посудина, которую можно оставить без руля и без ветрил. В цистерны главного балласта АПЛ надо постоянно нагнетать воздух низкого давления, подавая его с берега. А так как корпуса лодки давно прогнили и цистерны пропускают воду, то субмарина время от времени уходит вниз. Достать такой самотоп практически невозможно, хотя на Тихоокеанском флоте это однажды удалось.

Сколько у нас утопившихся от усталости лодок? Исходя из числа построенных и списанных АПЛ, нетрудно подсчитать, что не хватает 23 субмарин. Где они? Вероятнее всего - на дне. А вместе с ними - тонны ОЯТ. Известно, что каждая АПЛ имеет два ядерных реактора. Поэтому каждый их них может стать новым Чернобылем. Лодки отстоя - это самая секретная часть деятельности ВМФ. АПЛ отстоя давно стали самой большой головной болью командиров береговых баз. Не только из-за того, что нужно поддерживать их на плаву. Но еще и потому, что они тонут при транспортировке к месту распилки, как это произошло с К-159. Причина проста - насквозь ржавая лодка была не подготовлена к переходу. О чем тут можно говорить, если даже боевые АПЛ часто ремонтируются за собст­венные деньги.

Это началось в тех же 90-х годах прошлого века. Очередная «модернизация» флота коснулась береговых баз ремонта. В одночасье были уничтожены все заводики и плавучие доки, которые осуществляли мелкий ремонт между походами. Только за 1997-1999 годы из состава ВМФ было выведено из строя 213 единиц вспомогательных судов и судов обеспечения, 35 кораблей и подводных лодок. Результат инициативы очевиден - теперь сложнейшую махину приходится ремонтировать самому экипажу. К примеру, несколько лет назад на «Данииле Московском» основной экипаж за свой счет купил запчасти, которых не досчитался после эксплуатации судна вторым экипажем. Недавно на ТОФе экипаж АПЛ «Омск» восстановил собственными силами АПЛ «Томск». Какова порой цена этого ремонта - мы знаем по количеству трагедий на борту. По заключениям специалистов, по вине личного состава произошло 55 процентов всех аварий.

На мели

Лодки отстоя - это чисто российская проблема. В США утилизацией занимаются несколько заводов на западном побережье. Сначала лодки идут на судоверфь Пьюджет Саунд, где их готовят к хранению. При этом обязательно проводится герметизация корпуса и выгружается отработанное топливо. Процесс утилизации в США занимает около одного года. Все это время АПЛ сопровождает основной экипаж, который затем покидает ее и расформировывается по другим лодкам.

Особенности национального разоружения

США последователь­но списывают устаре­в­шие АПЛ. Утилизи­ру­ют их и строят АПЛ новые. Простая и понятная схема. Россия списывает все подряд. Но утилизирует почему-то в обратном порядке, свои лучшие подводные крейсера. «Служба» идет на старых атомоходах, многие из которых не только стрелять, но и ходить в море не способны.

Странным и наводящим на размышления кажется еще одно обстоятельство. На флоте давно поговаривают, что наши корабли уничтожаются не только на стапелях заводов. Они таинственным образом исчезают в морях. Причем самые лучшие. Может быть, эти загадки когда-нибудь все же разгадают?

В 1968 году дизельная подлодка К-129 с новым для того времени вооружением непонятным образом ушла на дно в Тихом океане. США после ее гибели разработали грандиозный план «Дженнифер» по подъему субмарины. Эта история стала известна широкой общественности благодаря газетчикам. Грабители забрались в офис фирмы, рассчитывая на поживу, а вместо денег в сейфе нашли секретные документы.

В 1969 году таинственным образом произошла авария на АПЛ К-19. Лодка тоже была экс­периментальной и обладала суперсекретной установкой связи.

В 1989 году при странных обстоятельствах погиб «Комсомолец» - самая прочная лодка в мире, которая к тому же была самой глубоководной.

В 2000 году - «Курск». За год до катастрофы он опозорил натовскую эскадру, пройдя под ней прямо во время учений. Версия - диверсия на подводных лодках - давно не считается сколько-нибудь серь­езной. Но все же. Какая-то странная все-таки закономерность прослеживается. Гибнут наши лучшие подводные крейсера. Именно те, которые вызывают особую зависть и раздражение наших противников.

Аргументы статистики

Так кто же нас охраняет под водой?

На начало 2006 года на ВМФ числилось 43 атомные подводные лодки. Среди них несколько стратегических ракетоносцев.

С баллистическими ракетами:

1 АПЛ - 941 проекта («Тайфун»). Еще две АПЛ этого класса готовятся к утилизации.

2 АПЛ - 667 БДРМ проекта («Дельта 4»), плюс еще 4 на ремонте. Из конфиденциальных источников известно, что скоро будет выведено 2 крейсера.

4 АПЛ - 667 БДР проекта («Дельта 3»), да 2 на ремонте. Планируется, что все они будут выведены из строя.

С крылатыми ракетами:

3 АПЛ - 949 А проекта («Оскар»), и еще 6 ремонтируются.

Остальные 19 АПЛ - атомоходы второго ранга с обычным вооружением и 6 АПЛ специального назначения. Из них на ходу только «Псков», «Кузбасс», «Самара» и «Вепрь». При этом практически повсеместно не ведется подготовка экипажа. В 2005 году наши подводные волки провели в морях по 19 суток в год - при минимуме 60 суток. В 1991 году было 180 суток. Это означает, что автономное плавание осуществляется один раз в 1,5-2 года. Собирает лодку в поход практически вся дивизия: как говорится, с миру по нитке - лодке на «автономку».

15 лет назад идея разоружения стойко витала в воздухе. Казалось - и Россия, и США честно пошли на компромисс. За это время Россия, по признанию самих американцев, уничтожила 80 процентов своих субмарин с ракетами межконтинентальной дальности полета. США же разоружили свой флот, по некоторым данным, процентов на 30. Кажется, мы окончательно разоружились, а США только свернули свое производство и легко могут его восстановить.

У США сейчас 55 подводных субмарин, в основном класса «Лос-Анджелес», значительно уступающих нашим, кстати, уже утилизированным, лучшим кораблям по своим тактическим качествам. К 2015 году в США планируется сократить численность подводных субмарин до 37. Но при этом 20 из них будут лодками пятого поколения класса «Вирджиния» - с беспилотными летательными аппаратами и без перископов. Постройка новых субмарин идет полным ходом.

...А в России с 2001 года не вступила в строй ни одна подводная лодка. Поэтому, если, не дай бог, чтото пойдет не так, как говорится, - бей первой, «Катя»!

Несмотря на мрачные подводные реалии сегодняшнего дня, нельзя не заметить, что в таком виде флот пришел к нам из прошлого века. Переломными для него стали 1994-1995 годы. С тех пор уничтожение ВМФ продолжается, скорее, по инерции.

Впрочем, редакция надеется, что заложенный в марте этого года «Владимир Мономах» станет первым реальным шагом к возрождению подводной гордости России.